Was bedeutet Bildung eigentlich für die, die sie erreichen soll? Was käme dabei heraus, wenn junge Menschen ihre Bildung selbst in die Hand nehmen, ganz ohne einen Lehrer und ein Schulgebäude?

Im Film „Bildungsgang“ von Simon Hoffmann geht eine Gruppe junger Menschen dieser Frage nach. Sie entdeckt, dass selbstbestimmtes Lernen sie nicht nur motiviert. Sondern, so ihre These, dass sie am Ende ihres Bildungsgangs mehr an Wissen und an Kompetenzen ins Leben mitnehmen als bei einer herkömmlichen Schulbildung.

Für „mehr Vielfalt“ in den Schulen

Eva Wiethaler, Julia Sehring und Sarah Mattes haben den Film bereits gesehen. Sie sind nicht unbedingt mit allem einverstanden, was der Film zeigt. Sie haben sich dennoch dafür eingesetzt, dass er in Überlingen im Kino gespielt wird, weil sie sich „für mehr Vielfalt in unserer Bildungslandschaft einsetzen möchten“.

Die drei Frauen sprechen aus unterschiedlichen Perspektiven. Eva Wiethaler aus ihrer Rolle als Mutter. Sarah Mattes ist Realschullehrerin. Und ihre Schwester Julia Sehring, ebenfalls Lehrerin, kommt von einer Gemeinschaftsschule und arbeitet aktuell am Wirtschaftsgymnasium in Überlingen. „Uns verbindet das Anliegen, eine offene Bildungsdebatte im positiven Sinn anzustoßen. Was wünschen wir uns für die Zukunft unsere Kinder?“ Eva Wiethaler und Julia Sehring planen darüber hinaus aktuell die Gründung einer eigenen Schule unter dem Namen „Freie Schule AKVO“.

Im Überlinger Kino Cinegreth wird der Film „Bildungsgang“ gezeigt. | Bild: Hilser, Stefan

Regisseur bei der Vorpremiere

Bevor der Film im Überlinger Kino läuft, kommt Regisseur Simon Hoffmann zur Vorpremiere mit anschließender Diskussion. Beginn ist am Donnerstag, 6. April, 18 Uhr, im Cinegreth. Auch Protagonisten aus dem Film sind dabei und stehen für eine Diskussion im Anschluss bereit.

Fragen an das Kultusministerium Wie lauten die Leitgedanken für Schulentwicklung in Baden-Württemberg? „Lernerfolg und Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler stehen im Zentrum jeglicher Schul- und Unterrichtsentwicklung“, antwortete die Pressestelle des Kultusministeriums. Die systematische Qualitätsentwicklung der Schulen im Land sei eines der Kernthemen der aktuellen Bildungspolitik. „Ziel ist, auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und verlässlicher Daten eine gezielte Qualitätsentwicklung an Schulen sicherzustellen, um den Bildungserfolg der jungen Menschen in unserem Land noch besser zu unterstützen sowie die Schul- und Unterrichtqualität zu erhöhen.“ Gibt es Formen von selbstbestimmtem Lernen? „Lehrkräfte gestalten den Unterricht und können selbstbestimmtes Lernen auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichen Kontexten ermöglichen“, antwortet die Pressestelle des Ministeriums auf SÜDKURIER-Anfrage. Je nach Unterrichtsgegenstand könnten Lerninhalte von den Schülerinnen und Schülern frei gewählt, individuelle Ziele gesetzt und Lernwege gegangen werden. Ein gelungenes Beispiel für selbstbestimmtes Lernen sei beispielsweise die Projektarbeit in Klasse 9. Zudem gebe es Kooperationen mit außerschulischen Partnern. „Gleichzeitig hat Schule aber den in der Landesverfassung verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrag zu verwirklichen, der im Schulgesetz konkretisiert wird, sowie die im Bildungsplan verankerten Kompetenzen und Inhalte verbindlich umzusetzen.“ Wie wandelbar ist Schule in Baden-Württemberg? Dazu das Kultusministerium: „Schule muss stets auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren.“ Wie wandelbar Schule und Unterricht ist, das habe sich auch in der Pandemie gezeigt, als auf Fern- und Wechselunterricht umgestellt werden musste. Auch im Bereich der Digitalisierung und Medienbildung sei es die „Aufgabe von Schule, stets die neuesten Entwicklungen im Unterricht lernförderlich abzubilden“. Aufgrund der Kompetenzorientierung des Bildungsplans 2016 sei die Zahl der konkreten inhaltlichen Festlegungen begrenzt. Gleichzeitig seien Leitperspektiven, wie etwa die Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt, verankert worden. Die Schulen hätten dadurch eine größere Freiheit bei der Auswahl von Themen und Unterrichtsgegenständen erhalten. „So können Themen beispielsweise auf Basis tagesaktueller Geschehnisse auch vertieft, beziehungsweise umfangreicher im Unterricht behandelt werden.“ Werden im Film unerfüllbare Utopien gezeigt? „Grundsätzlich ist festzuhalten, dass intrinsische Motivation und Selbstwirksamkeitserfahrungen Voraussetzungen sind für Lernerfolg und Kompetenzentwicklung“, so das Kultusministerium in seiner Antwort. Den Schulen stehe ein Viertel der Unterrichtszeit zur Ausgestaltung des schuleigenen Curriculums zu Verfügung. „In dieser Zeit können beispielsweise Projekte im Sinne des Films ‚Bildungsgang‘ selbstbestimmt umgesetzt werden.“