Überlingen vor 1 Stunde

Ein Hoch auf 2023! Beim Dreikönigstrunk geht es um Zukunftsprojekte

Rund 120 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur stoßen mit Oberbürgermeister Jan Zeitler auf das neue Jahr an. Der OB verrät, wie es mit Kramer-Areal weitergeht und was 2023 sonst noch so bringen wird.