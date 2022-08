Weil er bei einem Streit auf offener Straße eine Frau geschlagen hat, ist ein 23-Jähriger im Polizeigewahrsam in Überlingen gelandet. Beamte einer Polizeistreifen hatten den Mann beobachtet, wie er am Montag gegen 19 Uhr in der Seestraße mit seinem Smartphone telefonierte und währenddessen seine 44-jährige Begleiterin schlug.

Als die Beamten einschritten, leistete der betrunkene 23-Jährige Widerstand gegen seine Festnahme und verletzte einen Polizisten leicht. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte, wie es im Polizeibericht heißt. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab etwa 1,6 Promille. Weil zudem der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet. Dann nahmen in die Beamten in einer Arrestzelle in Gewahrsam. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstands und Beleidigung. Außerdem muss er die Kosten der Übernachtung im Polizeirevier tragen. (sk)