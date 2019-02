Überlingen hat eine vitale Innenstadt. Sie ist sogar lebendiger als Städte vergleichbarer Größe. Das geht aus einer Studie hervor, die das Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) im Auftrag der Stadt Überlingen erstellte. An einem Donnerstag und an einem Samstag im September wurden rund 400 Personen befragt. Sie gaben der Innenstadt von Überlingen im Durchschnitt die Schulnote 2,1. Das ist eine halbe Note besser als der Durchschnitt aller teilnehmenden Städte. Zum Vergleich: Ravensburg kam auf die Note 2,0, Singen erhielt eine 2,6. Bundesweit wurde die Studie "Vitale Innenstädte" an 116 Standorten erarbeitet und 59 000 Interviews geführt.

Wirtschaftsförderer Schneider: "Wir sind einfach gut"

Stefan Schneider, Wirtschaftsförderer der Stadt, kommentierte das Überlinger Ergebnis: "Wir sind einfach gut. Wir sind nicht völlig problemfrei, haben aber gute Voraussetzungen, unter denen sich der Einzelhandel und die Stadt entwickeln können." Überrascht sei er vom guten Ergebnis der Studie nicht. Der Titel der Studie lasse sich übertragen: "Hier ist Leben." Das Flair der Stadt wird insgesamt als hoch bewertet. 75 Prozent der Befragten sagten, dass Überlingen einen hohen Erlebnis- und Unterhaltungswert habe, gegenüber nur 46 Prozent in Städten vergleichbarer Größe.

Stefan M. Schneider, Wirtschaftsförderer in Überlingen. | Bild: Stefan M. Schneider

Lob an den Einzelhandel

Und was kann die Studie dem Einzelhandel sagen? Stefan Schneider: "Man kann die Händler loben. Sie bekommen etwas hin. Sie werden als leistungsfähige Händler wahrgenommen. Wir haben funktionierende Strukturen, das hat die Studie bewiesen."

Bild: Ellen Knopp

Eine 3 fürs Parkangebot

Um die teilnehmenden Städte besser vergleichen zu können, wurden sie in Größenklassen eingeteilt. Überlingen zählt zur Kategorie bis 25 000 Einwohner. Durchweg die Noten 1 oder 2 gaben die Befragten für diese Faktoren: Erreichbarkeit (mit eigenem Auto, Fahrrad oder mit Zug und Bus), Ladenöffnungszeiten, Gastronomieangebot, Freizeitangebot und Dienstleistungsangebot. Auch den Gesamteindruck in Bezug auf Sauberkeit und Sicherheit, Lebendigkeit und Orientierung bewerteten sie durch die Bank mit den Schulnoten 1 und 2. Abzüge, beziehungsweise jeweils eine 3, gab's für die Parkmöglichkeiten. Die Einzelhandelsangebote werden folgendermaßen bewertet: Bekleidung und Schuhe erhalten eine Durchschnittsnote von 2,5. Uhren und Schmuck erhalten eine 1, Unterhaltungselektronik eine 3. Büro/Schreibwaren sowie Sport/Spiel/Hobby liegen bei einer 3+. Optiker, Bücher, Drogerie und Lebensmittel werden jeweils mit einer 1 bewertet.

Bild: Ellen Knopp

Aussagen zum Onlinehandel

Wer Kunden verdammt, sie würden sich mehrheitlich beim Fachhändler vor Ort informieren, dann aber online einkaufen, der irrt. Denn laut IFH treffe das nur bundesweit für 14 Prozent der Kunden zu, umgekehrt betrieben aber 45 Prozent der Käufer zuerst eine Informationssuche im Internet, bevor sie anschließend im Geschäft einkaufen.

Überlingen Einzelhändler und Wirtschaftsförderer im Gespräch: Wie gut ist die Einkaufsstadt Überlingen? Das könnte Sie auch interessieren

Und wie sieht hierzu die Kundenerwartung in Überlingen aus? 48 Prozent der hier befragten Menschen antworten, dass sie verstärkt online einkaufen und deshalb die Innenstadt zum Einkaufen seltener besuchen. 35 Prozent sagten, dass sie online gar nicht einkaufen. Mehr als ein Drittel der in Überlingen befragten Kunden erwartet, dass der örtliche Handel online gewisse Angebote macht: 37 Prozent sagen, dass sie sich online über Geschäfte aus der Innenstadt und deren Angebote informieren möchten. Fast 32 Prozent erwarten, dass sie bei den Geschäften auch online bestellen können. Und 25,6 Prozent wünschen sich, dass sie online bestellte Ware in den Geschäften in der Überlinger Innenstadt abholen können.

Bild: Ellen Knopp

Laut Schneider für den Strukturwandel gewappnet

Nach Einschätzung Schneiders, der sich in seiner Sicht von der Studie und einem zusätzlich erstellten Onlinebarometer bestätigt fühlt, haben die Händler in Überlingen die Bedeutung des Onlinehandels erkannt. Sie seien auf einem guten Weg, sich dem Strukturwandel zu stellen. Laut Onlinebarometer, der in nächster Zeit noch näher vorgestellt werde, seien 80 Prozent der hiesigen Händler online präsent, 32 Prozent hätten eine Kauffunktion im Netz und 43 Prozent seien in den sozialen Medien aktiv. Schneider: "Wir sind nicht so ungewappnet wie man denkt."

Überlingen Wie gut sind Überlingens Restaurants und Hotels? Eine neue Studie sieht deutlichen Verbesserungsbedarf Das könnte Sie auch interessieren