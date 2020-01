Die Jury bestimmte aus den Vorschlägen drei Teams und drei Sportlerinnen, die für die Sportlerehrung in Überlingen zur Wahl stehen.

Bild: Winfried Heinze

Wer wird Sportler des Jahres, wer Mannschaft des Jahres in Überlingen? Am 14. März werden die Titelträger bekannt gegeben. Die Wahl, an der auch die Leserinnen und Leser des SÜDKURIER teilnehmen können, startet Anfang Februar.

Bodensee-Yachtclub Überlingen

Bild: Verein

Das Jugend-Segelbundesliga-Team des Bodensee-Yachtclubs Überlingen belegte wie schon im Jahr zuvor den ersten Platz bei der Youth Sailing Champions League. Das Team setzt sich zusammen aus Konstantin Steidle (Steuermann), Finn Kenter (Taktik), Tom Lembcke (Trimm) und Patrick Hasse (Vorschiff).

Fußballclub 09 Überlingen

Bild: Verein

Die C1-Junioren-Mannschaft des Fußballclubs 09 Überlingen wurde in der Bezirksliga Meister. Zudem ist sie Bezirkspokalsieger im Bezirk Bodensee. Das Team gewann in der Liga 20 von 22 Spielen, und das mit einem Torverhältnis von 97 zu 15 Toren.

Turnverein 1885 Überlingen

Bild: Verein

Die Frauenmannschaft des Turnvereins 1885 Überlingen ist von der Verbandsliga in die Badische Oberliga aufgestiegen. Am Erfolg beteiligt waren Marisa De Almeida Andre, Sarah Burger, Stella Lentz, Nicole Miller und Aleyna Ünal.

Marie Biller vom Judosportverein

Bild: privat

Marie Biller vom Judosportverein Überlingen wurde Erste bei der badischen Meisterschaft, belegte den zweiten Platz bei der süddeutschen Meisterschaft und den fünften Platz bei der deutschen Meisterschaft. Sie nahm auch am European Cup in Berlin und in Follonica (Italien) teil.

Ella Bucher vom Leichtathletikclub Überlingen

Bild: privat

Ella Buchner vom Leichtathletikclub Überlingen ist Mitglied des Bundeskaders NK 1 U 20 im Stabhochsprung. Sie wurde deutsche Hallenmeisterin in Sindelfingen, belegte auch den ersten Platz bei den Badischen Hallenmeisterschaften in Mannheim und wurde Dritte bei den Süddeutschen Meisterschaften in Koblenz.

Anne Katharina Keßler vom Deutschen Alpenverein Überlingen

Bild: privat

Anne Katharina Keßler vom Deutschen Alpenverein Überlingen ist seit 2017 in der Deutschen Nationalmannschaft im Telemarken, eine Abfahrtsskitechnik, bei der lediglich die Spitzen der Skischuhe durch eine Bindung fixiert sind. Bei den Juniorenweltmeisterschaften in Kravec (Slowenien) war sie erfolgreichste Athletin.