Hitzebedingt und wegen der beengten Verkehrssituation um die Kapuzinerkirche dauere der Aufbau des Kulturpavillons an der Kapuzinerkirche etwas länger als geplant. "Das bringt uns aber keineswegs in Verzug", teilte Simeon Blaesi, Geschäftsführer der "Bühne", am Freitag mit. Er ist zuversichtlich, dass der Bau noch am Wochenende fertig wird. Parallel dazu haben die Vorbereitungen für die Inneneinrichtung mit Bühne und Tribüne begonnen. Bis Mitte nächster Woche müsse der Bau fertig sein, dann halte die Technik Einzug.

Auf den Tribünenelementen wird der Kulturpavillon errichtet, der in diesem Jahr die Kapuzinerkirche als Veranstaltungsort ersetzt. Sie ist baufällig und deshalb gesperrt. | Bild: Hilser, Stefan

Komödiantisches und Musikalisches organisiert Eventmanager Reinhard Weigelt für die Zeit vom 4. bis 26. August bei der 23. Auflage des Festivals Kultur am Kapuziner. In dieser Reihe eingebettet ist auch wieder die "Kleine Oper am See" mit Mozarts Don Giovanni (16. bis 19. August). Vom 30. August bis 16. September ist dann das Überlinger Sommertheater zu sehen, in einer Kooperation mit den Festspielen Wangen im Allgäu.

Den Auftakt zu diesem Kultursommer macht der Förderverein Kleine Oper bereits am Donnerstag, 2. August, in der evangelischen Auferstehungskirche, und zwar mit einem Gala-Konzert, an dem alle acht Solisten und der Chor der Kleinen Oper sich beteiligen. Beginn ist um 19 Uhr: Unter dem Motto „Vorfreude auf Don Giovanni“ hat Isabell Marquardt, die künstlerische Leiterin der Kleinen Oper, Opern- und Operettenmelodien zusammengestellt.

Informationen im Internet: www.kultur-im-kapuziner.de, Kartenreservierung unter Telefon 0 75 51/6 01 00 oder E-Mail karten@kultur-im-kapuziner.de, Vorverkaufsstelle: Überlingen Marketing und Tourismus GmbH, und nur für die Kleine Oper unter Telefon 0 75 57/15 33 oder karten@kleineoperamsee.de

