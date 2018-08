Überlingen – 12 500 Euro Erlös und damit so viel wie noch nie zuvor hat die Fastnachtsspendenaktion „Narr mit Herz“ erbracht, die der Überlinger Michael Reutlinger zum 19. Mal ab dem Dreikönigstag ausgerichtet hatte. Jetzt wurde das Geld offiziell übergeben. Von den Spenden profitieren folgende Institutionen und Vereine: der Jugendfonds der Narrenzunft Überlingen (NZÜ) mit 4640 Euro, das Jugendreferat der Stadt Überlingen (4640 Euro), der Förderverein der Wiestorschule (1000 Euro), der Diözesanverband Freiburg der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg Überlingen (DPSG), Stamm Paul VI. (1000 Euro), sowie die Jugendabteilung der "Alte Wieber" (565 Euro) und der „Überlinger Löwe“.

Viele Käufer spenden schon automatisch mehr

Die Aktion ist längst zum Selbstläufer geworden, da viele mittlerweile spenden, ohne genau zu wissen, wem die Spenden zugutekommen werden. Der Erlös kommt jedes Jahr einem anderen gemeinnützigen Zweck in der Umgebung zugute. Im ersten Jahr der Aktion erhielt die Nachsorgeklinik Tannheim die Summe, dann profitierten unter anderem das Kunkelhaus, das Jugendreferat, die Tafel und das Projekt „Ma(h)lzeit“ von der Aktion. Auch Überlinger Kindergärten freuten sich schon über Beträge aus dem Spendentopf.

Nur die Kosten für die Bändelherstellung werden abgezogen

Reutlinger teilte mit, dass dieses Mal 1678 Bändel à 3 Euro verkauft wurden. Zuzüglich der dabei eingegangenen Spenden in Höhe von 7777,29 Euro ergibt das einen Beitrag von 12 811,29 Euro. Von diesen Gesamteinnahmen wurden lediglich die Bändel- und Buttons-Produktionskosten von 311,29 Euro abgezogen. Am meisten kam im Anusch's Pub zusammen, der Gaststätte von Reutlinger, die im kommenden Jahr 40 Jahre alt wird: 161 Bändel wurden verkauft, mit den Spenden ergab dies einen Betrag von 3077 Euro. Fast ebenso viel wurden beim „Männerkaffee“ im Anusch's Pub gesammelt: 3071,54 Euro (45 Bändel). Die weiteren Einnahmen und Spenden verteilen sich auf den Überlinger Löwe (1950,90 Euro, 600 Bändel), Alte Wieber inklusive Wirtshaus zum Gundel und Diehl BGT (1672,30 Euro, 478 Bändel), Guggenmusik Seegumper (1415,35 Euro, 304 Bändel), Narrengesellschaft Schnecken (1416,20 Euro, 30 Bändel) und Narrenverein Biblisschieber Nesselwangen (208 Euro, 60 Bändel).

Ohne die Aktion gäbe es den Jugendfonds der Narrenzunft längst nicht mehr

Wie wichtig die Aktion beispielsweise für die NZÜ ist, verdeutlichte deren Narrenvater Thomas Pross. „Ohne die Aktion gäbe es den zwölf Jahre alten Jugendfonds der Narrenzunft schon längst nicht mehr. Es ist eine tolle Sache und immer mehr profitieren davon“, sagte er. Das Geld könne die Narrenzunft in diesem Jahr ohnehin gut gebrauchen, da der Kapuziner für Veranstaltungen derzeit nicht zur Verfügung stehe, man aber weiter eine kostenfreie Veranstaltung für Jugendliche in der Fasnet im Kursaal wolle. Pross erklärte, an Reutlinger gerichtet: „Wir alle danken für ein herausragendes Engagement mit einem beeindruckenden Zahlenwerk.“

Reutlinger überlegt, wann mit der Aktion Schluss sein wird

Im kommenden Jahr feiert „Narr mit Herz“ 20 Jahre Bestehen. Ob es darüber hinaus weiterhin die Aktion geben wird, entscheidet sich danach. "Durchaus denkbar, dass das Narrentreffen 2020 in Überlingen noch mitgenommen wird", sagte Reutlinger. Seit Beginn der Aktion wurden über 82 000 Euro eingenommen. Reutlinger: "Eine Zahl, die sich sehen lässt. Aber irgendwann darf ruhig mal Schluss sein und in den vergangenen paar Jahren war nicht alles ein Zuckerschlecken in meinem Leben." Im kommenden Jahr 2019 wird es auf alle Fälle wieder "Narr mit Herz" geben, weil bereits Spendeneinnahmen vorhanden sind.

Die Aktion Die Aktion „Narr mit Herz“ ist von Michael Reutlinger im Jahr 2000 ins Leben gerufen worden. Seitdem werden insbesondere zu Beginn und während der Fastnacht Bändel verkauft, deren Erlös in erster Linie hilfsbedürftigen Menschen, vor allem Kindern, zugute kommt. Sowohl die „Löwen“ als auch die „Alten Wieber“ engagieren sich für die Aktion und wählen das jährliche Spendenziel gemeinsam aus. Die Bändel kosten 3 Euro pro Stück, doch werden gern höhere Beträge entgegengenommen. Dieses Jahr überstiegen die Spendeneinnahmen die aus dem Bändelverkauf: Mit 12 500 Euro wurde der Rekorderlös aus dem Jahr 2016 (9600 Euro) übertroffen. Spenden auf ein Extrakonto sind möglich: IBAN DE85 6905 0001 0001 0357 24, Sparkasse Bodensee, Verwendungszweck: Narr mit Herz. Informationen im Internet:

http://www.narrmitherz.de

