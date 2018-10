Friedrichshafen Müssen bald die Bootshalter am Bodensee mit einer Gebühr die Wasserretter von der DLRG unterstützen?

Den Wasserrettern von der DLRG am Bodensee fehlt Geld für Investitionen. Rund 35 000 Euro braucht die DLRG im Bodenseekreis jährlich zur Finanzierung der laufenden Kosten. Sind Investitionen in Boote oder Ausrüstung nötig, muss sich der Verein auf die Suche nach Spendern machen. SPD-Kreistagsmitglied Norbert Zeller fordert jetzt vom Land mehr Geld für die DLRG. Zwar zahlt das Land einen jährlichen Betrag an die DLRG im Land, doch davon kommt am Bodenseekreis zu wenig an, bemängelt Zeller. Er schlägt alternativ vor, von den Bootshalter am Bodensee eine Gebühr zu erheben, die der DLRG zufließt.