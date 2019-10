Überlingen-Hödingen – Derzeit mutet das Wetter mit Temperaturen über 20 Grad wie am vergangenen Sonntag noch nicht herbstlich an. Doch gibt es schon viele Boten der dritten Jahreszeit, die kalendarisch am 23. September begonnen hat. Diese Zeichen mehren sich von Tag zu Tag: Blätter verfärben sich und fallen ab, zahlreiche Spinnenweben sind überall auszumachen. Wenn der Herbst ins Land zieht, dann öffnen landauf, landab die Besenwirtschaften. So auch im Überlinger Teilort Hödingen: Vom morgigen Mittwoch, 2. Oktober bis Sonntag, 6. Oktober, können viele deftige Köstlichkeiten aus der Bauernküche genossen werden – und das bereits zum 28. Mal.

In den herbstlich geschmückten Lokalen kümmern sich die Hödinger Vereine wieder um ihre Gäste, die nicht nur aus Hödingen, sondern auch aus den Nachbarorten und von noch weiter her erwartet werden.. Das teilweise täglich wechselnde Speisenangebot umfasst Leckeres aus der Bauernküche. Neben den üblichen Getränken wird sowohl süßer als auch zapfenräser und vergorener Most ausgeschenkt. Hödinger Spezialitäten wie Beerenweine, Edelbrände und Liköre befinden sich des Weiteren im reichhaltigen Angebot.

Geöffnet sind die Besenwirtschaften am Donnerstag (Feiertag) und Sonntag jeweils ab 11 Uhr, am Mittwoch und Freitag jeweils ab 18 Uhr und am Samstag ab 17 Uhr. Bei schönem Herbstwetter werden die Gäste auch im Freien vor den Lokalen bewirtet. Insbesondere am Feiertag und am Sonntag bietet sich bei schönem Herbstwetter eine Wanderung durch die Herbstlandschaft rund um Hödingen mit einer anschließenden gemütlichen Einkehr in den Besenwirtschaften an.

Am Donnerstag, 3. Oktober, verköstigt der Elternbeirat der Grundschule Hödingen die Gäste ab 12 Uhr mit Kaffee sowie selbst gebackenen Kuchen und Torten in der Turnhalle beziehungsweise bei guter Witterung im Schulhof. Ebenfalls gibt es hier einen Kinderflohmarkt. Für die Jüngsten findet am Sonntag 6. Oktober, ab 12.30 Uhr in der Turnhalle ein Kindernachmittag mit Basteln und Tattoo malen statt. Von 16 bis 17 Uhr möchte eine Zaubershow die Kinder faszinieren. Die Gestaltung übernimmt der Elternbeirat des Kindergartens Nesselwangen, der hierbei auch Kaffee und Kuchen anbietet.

Zum Dauerkartenverkauf für die Landesgartenschau Überlingen 2020 kommt das LGS-Team am Feiertag, 3. Oktober, nach Hödingen. Auf dem Kirchplatz können von 11 bis 18 Uhr im Vorverkauf vergünstigte Dauerkarten erworben werden. Informationen und Preise zum Dauerkartenverkauf:

http://www.ueberlingen2020.de/de/eintrittspreise

Das Angebot

Narrengesellschaft und Feuerwehr: Im Gewölbekeller der Familie Suhm bei der Bushaltestelle; Schinken im Brotteig, Besentoast

Landjugend: Am Pfarrhaus an der Kirche; Seelen, Fladenbrot (Mittwoch, Freitag und Samstag); Seelen, Lammgulasch mit Spätzle (Donnerstag und Sonntag).

Turn-, Musik- und Sportverein: In der Scheune der Familie Siegel (oberhalb der Kirche); Schlachtplatte und mehr.

Kirchenchor und Förderverein: Im Ofenhaus der Familie Vogler südlich der Kirche; Bigos, Zwiebelkuchen, Kürbissuppe (Mittwoch, Freitag, Samstag); Mostbraten mit Spätzle und Rotkraut (Donnerstag); Saumagen mit Sauerkraut und Brot (Sonntag).

Elternbeirat der Grundschule Hödingen: In der Turnhalle; Kaffee und Kuchen mit Kinderflohmarkt (Donnerstag ab 12 Uhr).

Elternbeirat Kindergarten Nesselwangen: In der Turnhalle, Kindernachmittag mit Kaffee und Kuchen, basteln, Tattoos malen, Zaubershow (Sonntag 12.30 Uhr)

Ministranten aus Hödingen/Sipplingen: Auf Voglers Hof westlich der Kirche; Waffelverkauf (Donnerstag und Sonntag ).

Familie Vogler: Hofcafé westlich der Kirche

Weitere Infos online:

http://www.hoedingen.de