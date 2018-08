Der Storch hat ganze Arbeit geleistet, dafür muss er am Helios-Spital für fünf bis sechs Wochen eine Atempause einlegen: Da von den acht angestellten Hebammen an der Geburtshilfe der Überlinger Klinik die Hälfte zeitgleich ausfällt, sahen Geschäftsführer Sven Axt und Gynäkologe Roland Rein keine andere Möglichkeit, als den Kreißsaal nach Pfingsten ab 22. Mai abzumelden.

Allein drei Geburtshelferinnen meldeten eine Schwangerschaft und dürfen seit diesem Zeitpunkt nicht mehr eingesetzt werden. "Da gilt ein sofortiges Beschäftigungsverbot", sagt Axt. Ersatz ist auf dem weitgehend leergefegten Markt für Hebammen nur sehr schwer zu bekommen – schnell schon gar nicht.

Blick in die Statistik: Anstieg der Geburten

Binnen zehn Jahren ist die Zahl der Geburten am Helios-Spital Überlingen von 343 (2007) auf zuletzt 577 (2017) gestiegen, am stärksten in den letzten drei Jahren um jeweils rund 20 Prozent. Ab Juli will die Geburtshilfe der Klinik für werdende Mütter auch wieder mit ihrem Kreißsaal bereit stehen. Beratung finden Schwangere auch in der Zwischenzeit rund um die Uhr unter der Hotline 07551/9477-5933. Unterdessen gehen die anderen Angebote – wie die Elternschule, der Geschwisterkurs oder das Babycafé – uneingeschränkt weiter. (hpw)