Wie ein Mythos geistert sie durch die Weihnachtszeit: die Gänsebratenspitze. Schnellt der Stromverbrauch in die Höhe, wenn zuhause kollektiv die Öfen angeschaltet werden und ist gar mit Netzstörungen zu rechnen? Sebastian Dix, Leiter der Unternehmenskommunikation beim Stadtwerk am See, kann Entwarnung geben. Der Effekt sei deutlich geringer wie vielleicht angenommen.

Besondere Situation durch Industrie

Große Betriebe verbrauchten deutlich mehr Strom als die Backöfen, sagt Dix. Unternehmen verringern ihren Stromverbrauch über die Feiertage. Dieser wird im Stromnetz allerdings bei Weitem nicht durch die Zubereitung von Weihnachtsessen kompensiert. Selbst wenn dies an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen zuhauf geschieht. Gerade in der Industriestadt Friedrichshafen spielt die GänsebratenspitzeDix zufolge keine Rolle. In der Vergangenheit sei auch nichts Auffälliges wahrgenommen worden.

Die Netze BW berichtet, dass der Stromverbrauch über die Feiertage mit am niedrigsten im ganzen Jahr sei. Durch die verlassenen Industrieproduktionen liege die Netzauslastung weit unterhalb der Belastungsgrenze. 120 Mitarbeiter des Energieversorgers halten dennoch die Stellung – unter anderem in der Leitstelle in Ravensburg.

Mehr Störungsmeldungen, aber...

Bisweilen ist über Weihnachten tatsächlich eine Zunahme von Störungsmeldungen zu beobachten. "Die haben allerdings selten mit Schäden im Netz zu tun", heißt es in der Mitteilung. Deutlich öfter sei in älteren Gebäuden die Hausinstallation schuld, wenn ihr zu viel zugemutet werde: Weihnachtsbeleuchtung, Küchengeräte, Unterhaltungselektronik. Dann kann schon mal eine Hauptsicherung kaputt gehen.

Da die Menschen den ganzen Tag über Energie benötigen, kennzeichnen zahlreiche Spitzen die Kurve des Stromverbrauchs. Anders sieht es dagegen beim Wasserverbrauch aus. Die Kurve sei linear, sagt Sebastian Dix. Deshalb sind etwaige Spitzen deutlich zu erkennen – so wie während des WM-Finalspiels Deutschland – Argentinien 2014. Unter anderem in der Halbzeitpause gab es einen auffälligen Ausschlag. Beim Stromverbrauch braucht es jedoch einen genaueren Blick.