Die katholische Kirche entweiht die in den 70-er Jahren gebaute Suso-Kirche. Angedacht ist eine Verpachtung des Geländes, doch an wen? Der Pfarrgemeinderat legte fest, dass ein kirchlicher Zweck auch künftig erfüllt sein müsse. Michael Stoll, Vorsitzender im Suso-Verein, der mit der katholischen Kirchengemeinde bislang keine direkte Zusammenarbeit pflegte, meldete sein Interesse an.

„Wir würden als Verein die Suso-Kirche pachten und zum Einen Veranstaltungen entsprechend unserem seit zwölf Jahren sich entwickelten Kulturprogramm dort durchführen und zum Anderen den Raum für Konzerte, Ausstellungen und Tanzveranstaltungen unterverpachten“, schreibt Stoll in einem Brief an den SÜDKURIER. Der Verein wolle einen „offenen Ort“ schaffen, „der die verschiedensten kulturellen Initiativen in Überlingen zusammenführt“.

Grundlage für ihre Initiative sei Heinrich Suso, dem schon das Gotteshaus geweiht war, und dessen Leben sich der Verein in dessen möglichem Geburtshaus in Überlingen widmet. Das Suso-Haus biete mit seiner Kulturarbeit Erfahrungsräume an, „um sich neu zu orientieren, oder bewusster die eigenen Lebens-Schritte weiter vollziehen zu können“.

Was ist das Suso-Haus? Nach umfassender Renovation (2013) dient das Haus mit seinem modernen Gesamtkunstwerk Quellturm als ein Ort der Erinnerung an die wesentlichen Inhalte mitteleuropäischer Spiritualität. Im Haus werden neben Führungen, Vorträgen und Philosophischen Frühstücksgesprächen Tage des kreativ-schöpferischen Tuns veranstaltet. Zeiten der Ruhe und Besinnung können bei Anmeldung in der Gartenemeritage verbracht werden. Jederzeit frei zugänglich ist der Garten der Stille. Das Suso-Haus wird als ein Ort der Begegnung mit Seuses Werk „und verwandten geistigen Strömungen bis ins unsere Zeit hinein“ verstanden, so eine Selbstbeschreibung des Suso-Vereins. Es sei ein Ort schöpferischer Arbeit und des Dialoges mit Angeboten wie Philosophischen Gesprächen, Schreibwerkstätten, Führungen entlang des Quellturms, Musik und mehr. Das Haus sei auch ein Ort der Auseinandersetzung mit dem eigenen Wort. Dies geschehe unter anderem in der kreativen Schreibwerkstatt, dem „WortRaum im Suso-Haus“, wie es auf der Internetseite des Hauses heißt. Wer ist Heinrich Seuse? Heinrich Seuse, der Mystiker und Dichter, der im Bodenseeraum vor 700 Jahren lebte, „suchte den Sinn, den Grund, die Quelle seines Lebens“. Michael Stoll beschreibt: „Er war ganz ein Kind des ausgehenden Mittelalters und doch erreicht er uns und überspannt die Neuzeit mit seiner Wirkung, der wir uns öffnen können und ihn als suchenden und zuletzt immer wieder findenden Menschen kennenlernen.“ Geboren wurde Heinrich Seuse (lat. Suso) am 21. März 1297 in Überlingen oder in Konstanz. Im Alter von 13 Jahren sei Heinrich Seuse als Novize in das auf der Rheininsel in Konstanz gelegene Dominikanerkloster gekommen. Nach einer ersten Vision habe er versucht, durch selbst zugefügtes Leid Jesus nachzueifern. In einer zweiten Vision sei ihm deutlich geworden, „dass er von den Übungen harter Askese ablassen soll“, so berichtet es Stoll. „Voller Freude wirft er die Marterinstrumente in den Rhein und glaubt, dass die schwere Zeit des Leidens nun ein Ende gefunden hat.“ Wer ist Michael Stoll? Michael Stoll ist in Überlingen aufgewachsen. Seine Studien führten ihn über Ulm (Stadttheater) nach Berlin (Theaterwissenschaft und Germanistik) und Konstanz (Philosophie und Rechtswissenschaft). Seit 1991 arbeitet er als freischaffender Dichter und Musiker. 1999 eröffnete er den „WortRaum“ als Schreib- und Musikwerkstatt und initierte 2007 das Suso-Haus Überlingen, das er leitet.

Die katholische Kirchengemeinde legte die Frist auf Einreichung weiterer Vorschläge auf 15. Dezember fest. Unter den bereits eingegangenen Vorschlägen ist der von Petra Demmer, Geschäftsführerin des Caritas-Verbands im Dekanat Linzgau, einem kirchlichen Träger. Sie meldete Interesse für den Aufbau „eines pastoralen Zentrums in Verbindung mit einem Haus der Sozialen Dienste“ an. Eine vom Pfarrgemeinderat eingesetzte Kommission wird ab 16. Dezember die Vorschläge sichten und das weitere Vorgehen vorschlagen, über das dann wieder der Pfarrgemeinderat befindet.