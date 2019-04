Überlingen vor 3 Stunden

Gasflasche in der historischen Altstadt in der Nähe des Münsters brennt

Während die Feuerwehr von Paris am Montagabend verzweifelt versuchte, Notre Dame zu retten, rückte die Überlinger Feuerwehr zum Brand einer Gasflasche in der Altstadt aus. Die Szene hat gewisse Ähnlichkeiten, natürlich nicht in der Dramatik, aber dennoch war der Feuerwehreinsatz ein guter Test für die Schlagkraft der Truppe in der historischen Altstadt.