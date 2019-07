Überlingen-Deisendorf – Bei erfrischenden Getränken und leckerem Essen sowie fetziger Musik wollen die Deisendorfer Vereine samt Ortschaftsrat ihre Besucher am Sonntag und Montag, 30. Juni und 1. Juli, beim Sommerfest verwöhnen. Die Besucher erwarten ein paar vergnügte Stunden auf dem Festplatz am Kinderhaus unter dem Storchennest. Insbesondere am Sonntag dürften schattige und lauschige Plätze in der Gunst ganz oben stehen, schließlich sagen die Wetterfrösche extrem heiße Temperaturen für hiesige Breitengrade voraus.

Zwar ist der Teilort Deisendorf nicht gerade groß, vermag aber mit seinen engagierten Bürgern und Vereinen einiges auf die Beine zu stellen, wie das Sommerfest ein ums andere Jahr unter Beweis stellt. Von der Tischdeko bis zum Unterhaltungsprogramm wird nichts dem Zufall überlassen und für Gemütlichkeit und richtig gute Stimmung gesorgt. Wer das Fest kennt, weiß, dass die Dekoration eines der vielen Highlights ist. In diesem Jahr verraten die Veranstalter das Motto aber noch nicht, es ist als Überraschung geplant.

Nach dem katholischen Gottesdienst, der um 9.30 Uhr beginnt, spielt die Jugendkapelle „Harmonie“ Lippertsreute mit einem bunten Melodienstrauß auf. Zu selbst gemachten Kuchen und Kaffee übernimmt der Musikverein Neufrach am Nachmittag das musikalische Zepter und möchte mit Polka, vielen Klassikern und Charthits für gute Laune sorgen. Wenn sich der erste Tag der Arbeitswoche dem Ende nähert, können es sich die Gäste beim um 17.30 Uhr beginnenden Feierabendhock nochmals gut ergehen lassen. Die Musikkapelle des Musikvereins „Harmonie“ Lippertsreute spielt ab 19 Uhr.

Bei der Speisen- und Getränkeauswahl zeigen die Deisendorfer ihr Engagement und warten zum Mittagstisch am Sonntag mit gekochtem Schinken, Würsten und Steaks vom Grill sowie Saiblingsfilets auf. Die angebotenen Salate kommen vom Demeterhof Rengoldshausen und werden von den Deisendorfer Frauen erntefrisch zubereitet. Am Montag wartet der Gaumenschmaus mit Spezialitäten wie dem Deisendorfer Vesperteller, saurer Backsteinkäse, Schwartenmagensalat und Storchennest-Seelen auf. Der vermutlich große Durst lässt sich auch an der Sekt-Lounge mit Drinks und vielen weiteren Leckereien löschen.

Darüber hinaus wird ein umfassendes Kinderprogramm vom Verein „Linzgau Kinder- und Jugendhilfe Deisendorf“ von 12 bis 16 Uhr geboten. Mit Hüpfburg, Spielmobil, Kinderspielen, Seifenblasen und vielen weiteren Attraktionen wie einem Parcours mit großen Tretkettcars auf dem Sportplatz kommen auch die kleinsten Festbesucher beim Sommerfest auf ihre Kosten.