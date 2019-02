In einem offenen Brief an OB Jan Zeitler, Bürgermeister Matthias Längin und die Gemeinderäte schreibt Vereinsvorsitzender Joachim Betten: "Hoffnungsfroh hat die Bürgerschaft in den letzten Wochen vernommen, dass der motorisierte Verkehr so nach und nach aus der Kernstadt/Altstadt herausgenommen werden soll, auch temporäre Sperrungen wurden immer wieder genannt. Nun soll auf Vorschlag der Verwaltung ein neuer Motorradabstellplatz am Chantillyplatz entstehen, der die wirklichen 'Krachmacher' erst recht in die Innenstadt lockt."

Entscheidung überdenken

"Uns ist bewusst, dass der Gemeinderat am 12. März .2018 eine Entscheidung für einen Motoradparkplatz im Bereich des Mantelhafens getroffen hat", heißt es in dem Schreiben des Bürgersinn e. V.. Diese Entscheidung solle, wie in der Hafenstraße, neu überdacht werden.

Raum für Diskussionen

Der zu beruhigende Bereich der Innenstadt ende nicht am Mantelhafen. Stattdessen verweist Betten auf die Zimmerwiese, wo seiner Ansicht nach "ausreichend Motorradstellplätze einschließlich der heute üblichen Boxen für die entsprechenden Utensilien" geschaffen werden könnten. Mit Blick auf die Sitzung des Verkehrsausschusses am Montag, 11. Februar, schreibt er, dass den Gemeinderäten "genügend Zeit zur Diskussion für eine bürgerfreundliche Lösung in dieser Frage gegeben werden" solle.

