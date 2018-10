Überlingen Auch mit 80 Jahren hat Bernhard Bueb noch viele Ideen für Reformen in Bildung und Erziehung

Der frühere Leiter der Schule Schloss Salem, Bernhard Bueb, feiert am 24. Oktober 2018 in überlingen seinen 80. Geburtstag. Bekannt wurder er durch seine Streitschrift "Lob der Disziplin", in der er Mut und Engagement bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen einforderte. Und immer noch läuft vieles nicht nach seinem Sinn: Vor allem die Lehrer müssen seiner Meinung nach gestärkt werden. Dafür will er weiter streiten.