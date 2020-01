Überlingen – Alles zu Immobilien aus einer Hand: Das bietet das Büro von Beate Michel in der Hochbildstraße 4. Seit 30 Jahren ist die staatlich geprüfte Betriebswirtin als Immobilienmaklerin und Hausverwalterin selbstständig. Ihr stehen derzeit sieben Mitarbeiterinnen zur Seite. Neben der Immobilienvermittlung ist ihr Büro eine Adresse zur Verwaltung von Haus- und Grundbesitz wie Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, Ärztehäuser, Wohn- und Geschäftsanlagen, Hotelanlagen und Seniorenresidenzen. Es ist darüber hinaus aber auch zertifiziertes Sachverständigenbüro für die Bewertung von Immobilien sowie für die Erkennung, Bewertung und Beseitigung von Schimmelbildungen in Innenräumen.

Vor 30 Jahren hatte Beate Michel beschlossen, ihr Büro als leitende Angestellte einer deutschen Großbank mit einem kleinen eigenen Einzimmer-Büro zu tauschen, um sich selbstständig zu machen. Als ehemalige Führungskraft im Kredit- und Immobilienwesen brachte sie nicht nur fundiertes Know-how, sondern auch langjährige Erfahrung mit, um sich als Immobilienmaklerin zu engagieren. Bald jedoch war das Start-up Büro zu klein und sie zog in die Christophstraße 5 gegenüber dem Badhotel. Der Erfolg gab ihr Recht, und mehrere Angestellte erleichterten Michel die zunehmenden Aufgaben. Mit der besonderen Qualität ihrer Immobilien und ihrer persönlichen Beratung wurde das Immobilienbüro Michel nach kurzer Zeit zu einer gefragten Adresse im gesamten Bodenseeraum und darüber hinaus. Schon 1995 wurde Beate Michel von einem bekannten Wirtschaftsmagazin zu den Top-100-Adressen der Wirtschaft in Baden-Württemberg aufgenommen. Diese Auszeichnung verdiente sie sich über viele Jahre. Heute zählen auch Prominente aus Wirtschaft und Politik, die in Überlingen ihr Zuhause gefunden haben, zu Beate Michels Kunden.

Mehr als 2000 Kunden

In der Hochbildstraße 4 sorgt man sich heute im 250 Quadratmeter umfassenden Büro um die Erfüllung von Miet- und Eigentumsträumen und kümmert sich um die Recherche und Vermittlung von hochwertigen Wohnungen und Häusern in der Region. Mit mehr als 2000 Kunden und fast 150 verwalteten Objekten ist das Immobilienbüro Michel eine der größten Hausverwaltungen im Bodenseekreis. Beste Referenzen und stetige behutsame Expansion auch in schwierigen Zeiten bestätigen die Qualität und Professionalität der Verwalterarbeit des Hauses. Dabei steht immer Qualität anstelle von Quantität, Nachhaltigkeit statt schnellem Profit sowie persönliche und langfristige Beratung statt anonymer Behandlung und mangelnder Qualifikation im Vordergrund nach dem Motto: „Maßanfertigung statt Konfektion.“

Professionell geführte Eigentümerversammlungen und zeitnah erstellte Dokumentationen sind selbstverständlich für den persönlichen Arbeitsstil von Beate Michel. Laufende Fortbildungen und der Erfahrungsaustausch mit Experten sind ebenso obligatorisch, um immer fachlich und rechtlich sicher auf dem neuesten Stand zu sein. „Immobilien-Verwaltung ist heute ein Profijob und geht nicht vom Küchentisch aus“, sagt Michel.

Die langjährige Zusammenarbeit mit erfahrenen und zuverlässigen Handwerksbetrieben aus der Region sichert, dass erforderliche Arbeiten in den Wohnungsanlagen umgehend und solide und ohne nervige Warterei erledigt werden. Das trägt auch zum Werterhalt der Immobilien bei. Aktuell würde Beate Michel ihr Team gern mit einem erfahrenen Hausverwalter verstärken.

Als zertifiziertes Sachverständigenbüro für die Bewertung von Immobilien und Mitglied im Bundesverband Freier Sachverständiger ist Beate Michel auch eine Adresse, wenn es um den Kauf und Verkauf von Immobilien geht. Im Zweifel zieht sie die Expertise von renommierten Architekten und Baufachleuten aus der Region, mit denen sie eng zusammen arbeitet, hinzu. Ihre recherchierten Gutachten dienen auch als Entscheidungs- und Bewertungsgrundlagen bei Erbauseinandersetzungen, bei grundsätzlichen Wertfeststellungen, bei der Vorbereitung von Testamenten, bei der Feststellung der Erbschaftssteuer sowie bei Auseinandersetzungen in Scheidungs- und Trennungsfragen.

Auch wenn es um Schimmelbildungen in Wohnungen und im Mauerwerk geht, ist das Büro ein lohnender Ansprechpartner. Beate Michel hat sich beim TÜV Süd zur Sachverständigen für Schimmelschäden und deren Beseitigung ausbilden und zertifizieren lassen. Mittlerweile ist sie auf diesem Gebiet eine anerkannte Expertin, die auch Vorträge zum Thema „Gesund leben ohne Schimmel – Ursachenerkennung und Verhinderung“ hält.