Mit einem Golf-Cart sind zwei 18-Jährige am Dienstag in Überlingen verunglückt. Die beiden jungen Männer waren gegen 20.45 Uhr mit dem Gefährt in der Wiestorstraße unterwegs. Wie die Polizei schreibt, bog der Fahrer wohl mit zu hohem Tempo in den Kreisverkehr ein, sodass das Cart nach außen driftete.

Friedrichshafen Vorfreude aufs Kulturufer: Was bei dem Festival im Sommer alles geboten wird Das könnte Sie auch interessieren

Als der 18-Jährige versuchte gegenzulenken, kippte das Gefährt um. Der ebenfalls 18 Jahre alte Beifahrer wurde am Bein verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, der Fahrer blieb unverletzt. Weil Säure aus der Batterie des Golf-Carts auslief, wurde die Feuerwehr hinzugerufen.