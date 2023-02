Ein Gefahrguttransporter ist am Montag gegen 8 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen der B31-neu und dem Wasserwerk Sipplinger Berg in den Straßengraben geraten. Der nach ersten Polizeiangaben mit Sauerstoff beladene Transporter drohte umzukippen.

Kommandant Schirmeister, Feuerwehr Sipplingen Video: Hilser, Stefan

Laut Polizeipressesprecher Oliver Weißflog ist das Fahrzeug inzwischen soweit gesichert. „Von der betreffenden Firma kommt ein Ersatzfahrzeug“, erklärt Weißflog. Der Inhalt aus dem Auflieger werde umgepumpt. „Wenn der Auflieger leer ist, kann das Fahrzeug aus dem Graben gezogen werden“, so Weißflog weiter.

An diesem Schild fuhr der Gefahrguttransporter vorbei, bevor der Fahrer merkte, dass er hier auf diesem Feldweg wirklich nicht weiterkommt. | Bild: Hilser, Stefan

Da es sich lediglich um einen Feldweg an der B31-neu handelt, ist der Verkehr auf der Bundesstraße nicht betroffen. Er kann uneingeschränkt fließen. Zur Sicherung des Lastwagens war am Morgen die freiwillige Feuerwehr unter der Leitung von Kommandant Mirko Schirmeister im Einsatz.

Transporter am Feuerwehrauto gesichert

Die Feuerwehr befestigte den Lastwagen mit Gurten an ihrem eigenen Fahrzeug und verhinderte so, dass das Transportfahrzeug weiter im Morast versank. So konnte zudem verhindert werden, dass der Gefahrguttransporter kippt oder sogar leck schlägt. Wie Schirmeister dem SÜDKURIER sagte, habe bei den ersten Sicherungsmaßnahmen keine Gefahr für Leib und Leben bestanden.

Feuerwehrkommandant Mirko Schirmeister von der freiwilligen Feuerwehr Sipplingen lobt sein Team für den ersten Einsatz. Im nächsten Schritt ist ein Schwerlastkran der Firma Moll gefragt. | Bild: Hilser, Stefan

Ursache für den Unfall soll ein Fehler im Navigationssystem des Lastwagenfahrers gewesen sein. Demnach habe der Fahrer nach Bemerken des Fehlers versucht, auf dem Feldweg rückwärts zu fahren, um an anderer Stelle zu wenden. Dabei kam er vom Weg ab und rutschte in den angrenzenden Acker.

Feuerwehreinsatz auf einem Feldweg entlang der B 31. Die freiwilligen Helfer aus Sipplingen sicherten einen Gefahrguttransporter, der im Morast steckte und umzukippen drohte. | Bild: Hilser, Stefan

Dieser Artikel wird bei Vorliegen weiterer Informationen ergänzt.