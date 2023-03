Sipplingen wirbt für sich als „das schöne Dorf am See“. Die renaturierten Uferanlagen mit zwei schmucken Restaurantbetrieben und einer Beachbar, mit einem großzügig erweiterten Westhafen, neuer DLRG-Rettungswache und Hafenmeistergebäude belegen dies. Auch innerorts tut sich was: Der Kirchturm strahlt in neuem Glanz, ebenso das teuer restaurierte Rathaus. Nun werden noch die Dorfmitte und der Rathausplatz herausgeputzt.

Kunden finden Weg in die Metzgerei nicht

Dennoch vergleichen immer mehr Einwohner ihr Dorf mit dem sprichwörtlich sterbenden Schwan, denn Sipplingen gehen die Nahversorger aus. Apotheke, Bäcker und fast alle Gasthäuser sind verschwunden. Nun droht auch der Metzgerei das Aus: Betreiber Rico Zickmantel laufen die Kunden fort, besser gesagt finden sie den Weg in die Metzgerei nicht mehr. Diese liegt an der Rathausstraße vor dem Rathausplatz, der seit Ende Oktober auch zu Fuß nicht mehr zu überqueren ist, die Straße ist seither Sackgasse und nur vom See anzufahren.

Wöchentlich fehlen bis zu 2000 Euro in der Kasse

Seit zwei Wochen können Fußgänger auch die Rathausstraße nicht mehr begehen. Zur Metzgerei kurz vor dem Rathausplatz führt ein verschlungener Weg über Treppen und Stiegen. Nur wer gut zu Fuß ist und sich im Dorf auskennt, findet dorthin. Das soll noch bis Anfang Juni so weitergehen. Rico Zickmantel: „Zurzeit fehlen uns jede Woche 1500 bis 2000 Euro Einnahmen. Wir haben unsere Kreditlinie schon fast ausgeschöpft. Wenn nichts passiert, müssen wir demnächst Insolvenz anmelden.“

Bis 2021 kamen täglich rund 30 Kunden

Rico Zickmantel und seine Partnerin Bettina Christ haben 2018 vom Überlinger Metzger Zugmantel das Geschäft übernommen. Bis 2021 lief es laut Rico Zickmantel gut. Er setzt auf regionale Produkte, auf Freundlichkeit und Service. „Täglich kamen rund 30 Kunden ins Geschäft“, sagt er, „am Samstag noch mehr“. Auch die Corona-Pandemie überstand Zickmantel gut. Er investierte in einen Liefer- und Cateringservice.

Einen Vorgeschmack darauf, was ihm gegenwärtig widerfährt, bekam Zickmantel 2021. Da sperrte die Gemeinde schon einmal für sechs Wochen die Rathausstraße. „Uns haben damals jede Woche rund 1000 Euro Einnahmen gefehlt. Wir haben bis zum Jahresende gebraucht, um das wieder aufzuholen“, erinnert sich Rico Zickmantel.

Was sagt die Gemeinde zur prekären Situation des Nahversorgers? Deren Pressestelle erklärt auf Anfrage des SÜDKURIER, man habe so lange wie möglich die Zufahrt zur Metzgerei offengehalten. Allerdings habe die Sicherheit der Baustelle oberste Priorität. Die Verwaltung räumt ein, dass die „engen Verhältnisse die Umleitung der Fußgänger zusätzlich erschweren“. Aber: „Die Nahversorger sind grundsätzlich fußläufig erreichbar.“

Die Stellungnahme der Gemeinde Das teilt die Gemeinde zur Situation der Nahversorger mit: „Eine Baumaßnahme ist immer mit Einschränkungen verbunden. Ziel ist es, den Rathausplatz bis Fronleichnam fertigzustellen, um nicht in der Hauptsaison eine Baustelle zu haben. Der Termin wurde im Gemeinderat mehrmals öffentlich behandelt und unter anderem wurden im letzten Jahr die betroffenen Haushalte informiert, dass dieses Jahr eine weitere Baustelle im Rahmen des Landessanierungsprogrammes vorgesehen ist. Auch das Bauunternehmen informiert die betroffenen Haushalte per Einwurf-Schreiben über Einschränkungen. Je nach Bauschritt ändern sich diese.“

Frei bis zur Metzgerei: Das von Bauarbeitern gefertigte Schild täuscht. Mit dem Auto landet der Kunde vor einem unüberwindbaren Bauzaun, ebenso wie zu Fuß. Die Metzgerei ist nur über den Kirchhof und eine schmale Treppe erreichbar. | Bild: Michael Schnurr

Zulieferer weigert sich, Ware zu bringen

Jetzt weigerte sich der Zulieferer, der Metzgerei die bestellten Waren anzuliefern, wie Rico Zickmantel sagt. „Nicht bei diesem Weg!“ Für die Gemeinde gilt ein andere Zielvorgabe. Man plane, „den Rathausplatz bis Fronleichnam fertigzustellen, um nicht in der Hauptsaison eine Baustelle zu haben“. Dies sei verschiedentlich im Gemeinderat dargestellt und erörtert worden.

Gemeinde fordert 3000 Euro Gewerbesteuer

Rico Zickmantel hilft das nicht, er ist verbittert: „Kein Gemeinderat oder der Bürgermeister hat sich erkundigt, wie das Geschäft läuft“, erzählt er. Vielmehr sei ihm gerade die Forderung der Gemeinde zur Zahlung der Gewerbesteuer von mehr als 3000 Euro auf den Tisch geflattert. Erst als der SÜDKURIER bei der Gemeinde angefragt habe, habe sich am nächsten Morgen der Bürgermeister bei ihm gemeldet. „Er hat mir die Stundung der Gewerbesteuer angeboten. Doch das hilft mir nichts“, sagt Zickmantel. „Woher soll ich in der Situation das Geld nehmen? Auch in drei Monaten? Das hole ich doch nie auf!“

Für Bürgermeister Oliver Gortat und den Gemeinderat gehört die Fertigstellung des Dorfplatzes mit angeschlossener Rathausstraße zu einem wichtigen Projekt dieses Jahres. Seit Ende Oktober kann der Platz weder von Autos noch von Fußgängern passiert werden. | Bild: Holger Kleinstück

58-Jähriger blickt düster in die Zukunft

Eigentlich will der Metzger bis zur Rente durchhalten. Er blickt düster in die Zukunft: „Wenn das bis Mai so weiter geht, sind wir ruiniert und müssen ganz dicht machen.“ Eigentlich habe er vor, bis zu seinem Rentenalter das Geschäft weiterzuführen – Rico Zickmantel wird demnächst 58 Jahre. Doch wenn nichts geschehe, habe Sipplingen womöglich schon bald die Schließung des nächsten Nahversorgers zu beklagen.