Seit mehr als 30 Jahren vergibt die Schule Schloss Salem Teilstipendien an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 11, erinnert die international bekannte Lehranstalt in einer Pressemitteilung, in der sie darüber informiert, anlässlich ihres Jubiläums 50 zusätzliche Teilstipendien für das Schuljahr 2020/2021 zu vergeben. Angesprochen sind „talentierte Schülerinnen und Schüler“ aus ganz Deutschland, die sich noch bis zum 30. Juni bewerben können.

Schon den Gründern der Schule Schloss Salem sei es wichtig gewesen, sozial engagierten Kindern und Jugendlichen mit besonderer Begabung den Besuch Salems zu ermöglichen – unabhängig vom Einkommen und Vermögen der Eltern, heißt es in der Mitteilung weiter. Für diese „in Deutschland einzigartige Nachwuchsförderung“ stelle die Schule jährlich etwa 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Gesa Meyer-Wiefhausen, Leiterin des Stipendienwesens, betont: „Die Hürde für ein Salem-Stipendium ist nicht unüberwindlich hoch: Mit einem insgesamt guten Zeugnis, einer überzeugenden persönlichen Bewerbung und einem positiven Eindruck bei der Vorstellung vor Ort sind die Chancen für eine Aufnahme nicht schlecht.“

Bewerben könnten sich „helle Köpfe“, die in Baden-Württemberg ihr Abitur oder das „International Baccalaureate Diploma“ (IB) ablegen möchten. Möglich seien außerdem Bewerbungen für den gymnasialen Aufbauzweig „10 Plus“, der nach einem Schuljahr in die reguläre Jahrgangsstufe 11 einmünde. Salem sei offen für Bewerberinnen und Bewerber, die nach der vierten Klasse auf das Gymnasium wechseln möchten oder bereits die Unter- oder Mittelstufe eines Gymnasiums oder einer anderen weiterführenden Schule im In- oder Ausland besuchen. „Sie sollten sich sozial, musikalisch, künstlerisch oder im Sportbereich engagieren, ein solides Zeugnis mitbringen und bereit sein, ihre Fähigkeiten und Talente in die Salemer Internatsgemeinschaft einzubringen,“ schreibt die Schule weiter. Informationen zum Stipendienwesen in Salem im Internet unter: www.schule-schloss-salen.de/stipendien