Schon 2020 mussten die Abschlussklassen wegen der Corona-Pandemie einiges einstecken: Es gab keinen großen Abiball, keine Feier mit Klassenkameraden und Familie, keine Abschlussfahrt. Wegen den Maßnahmen der Corona-Verordnung war das alles nur eingeschränkt möglich. So gab es an manchen Schulen beispielsweise eine kleine Zeugnisübergabe – aber kein Programm und keine Party.

Bodenseekreis Abschluss um jeden Preis? Abiturienten sprechen über Sorgen, technische Hürden und freiwillige Isolation vor den Prüfungen Das könnte Sie auch interessieren

Ein Jahr später dauert die Corona-Krise noch immer an. Doch die Regeln sind mittlerweile etwas lockerer als im Sommer 2020. So sind Feiern im Bodenseekreis aktuell (Inzidenzstufe 1, Sieben-Tage-Inzidenz unter 10) im Freien und in Innenräumen mit 300 Menschen erlaubt.

In geschlossenen Räumen besteht die Pflicht, einen negativen Schnelltest, einen Genesenen- oder Geimpften-Nachweis mitzubringen – so steht es in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.

Diese Regeln gelten bei einer Feier Hygienekonzept Bei einer Veranstaltung muss im Vorfeld ein Hygienekonzept erstellt werden. Das besagt die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Inhalt dieses Konzeptes soll insbesondere die Regelung von „Personenströmen“ sein. Weiter wichtig: regelmäßiges Lüften in Innenräumen sowie die regelmäßige Reinigung von Oberflächen. Kontaktdaten Bei einer Feier müssen die Kontaktdaten der Gäste dokumentiert werden. Dazu gehören neben dem vollständigen Namen auch die Anschrift, das Datum und der Zeitraum, in der der Gast auf der Party ist. Laut Corona-Verordnung könne die Kontaktnachverfolgung entweder mithilfe von Apps, etwa der Luca-App, oder in Papierform organisiert werden. Corona-Schnelltest Wenn ein negativer Corona-Schnelltest nötig ist – das hängt von der Inzidenzstufe im Landkreis ab – muss dieser vor Ort unter Aufsicht des Veranstalters stattfinden. Das besagt die Corona-Verordnung des Landes. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Für Schüler und Kita-Kinder ist ein negativer Test aus der Schule oder dem Kindergarten gültig, der maximal 60 Stunden zurückliegen darf. Kinder bis einschließlich fünf Jahre müssen keinen Schnelltest vorzeigen. Sonstige Regeln Während der Veranstaltung gelten keine Abstands- und Maskenpflicht. Gemeinsames Tanzen ist also erlaubt. Bei der maximal zulässigen Anzahl an Gästen werden Mitarbeiter und Dienstleister nicht mitgezählt.

Ein Abiball oder eine Abschlussfeier mit maximal 300 Gästen wäre aktuell prinzipiell also erlaubt. Doch wie sieht es in der Realität aus? Finden solche Partys nach dem Schulabschluss in Zeiten von Corona wirklich statt? Eine Nachfrage bei Schulen in Überlingen und Umland ergibt: Große Feiern bleiben in der Regel aus.

Zeugnisübergabe für die Schüler der Realschule Überlingen findet im Kursaal statt

Die Realschule Überlingen hält zumindest an einer Zeugnisübergabe im feierlichen Rahmen fest. Diese findet am Donnerstag, 22. Juli im Überlinger Kursaal statt. „124 Realschulabschlüsse und zehn Hauptschulabschlüsse feiern wir in drei Etappen, sodass die Eltern bei der Zeugnisausgabe mit dabei sein können“, freut sich Rektorin Karin Broszat.

Karin Broszat, Schulleiterin Realschule Überlingen: „124 Realschulabschlüsse und zehn Hauptschulabschlüsse feiern wir in drei Etappen, sodass die Eltern bei der Zeugnisausgabe mit dabei sein können.“ | Bild: Stefan Hilser

Im vergangenen Jahr fand die Zeugnisübergabe coronabedingt in der Realschule und ohne Eltern statt. Broszat betont: „Das hat uns allen sehr leidgetan. Zur enormen Leistung, die unsere Schüler, gerade in einem solchen Jahr in der Prüfung gezeigt haben, gehört zwingend ein feierlicher und fröhlicher Abschied.“

Abiturienten des Droste-Hülshoff-Gymnasiums feiern im „Milchwerk“ in Radolfzell

Anders als die Realschule Überlingen organisiert das Droste-Hülshoff-Gymnasium (DHG) in Meersburg die Zeugnisausgabe am Mittwoch, 21. Juli direkt in der Schule. Rektor Philipp Strack erklärt, dass die Feier je nach Wetterlage im Freien oder in der Seminarkapelle der Schule organisiert wird. „Wir sind froh, dass die derzeitige Lage das zumindest zulässt“, sagt Strack.

Abschlussfeiern wie diese im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen finden in Zeiten von Corona nicht statt. Das Bild entstand im Jahr 2018 beim Abiball der Abiturienten des Droste-Hülshoff-Gymnasiums Meersburg. | Bild: Fynn Schmidt

Einen Abiball wie in den Jahren vor Corona gibt es 2021 für die Schüler des DHG nicht. Der Rektor des Gymnasiums weiß aber, dass die Abiturienten eine Feier im „Milchwerk“ in Radolfzell organisieren – zwei Tage nach der Zeugnisausgabe.

Gemeinschaftsschule Salem organisiert Zeugnisübergabe mit Rahmenprogramm

Auch in der Gemeinschaftsschule Salem findet für alle vier Abschlussklassen nur eine „feierliche Übergabe“ der Zeugnisse mit Rahmenprogramm statt. Es gebe ein Hygienekonzept und der Abstand zwischen den Sitzplätzen werde gewährleistet, erklärt Rektorin Bettina Schappeler.

Bettina Schappeler, Rektorin Gemeinschaftsschule Salem: „Das Foyer wird feierlich geschmückt, im Anschluss wird ein lockerer Austausch im Freien stattfinden.“ | Bild: SK

„Das Foyer wird feierlich geschmückt, im Anschluss wird ein lockerer Austausch im Freien stattfinden“, berichtet sie. Einen Ball mit Catering werde es keinen geben, betont Schappeler. Ähnlich sei die Gemeinschaftsschule bereits im ersten Jahr der Pandemie vorgegangen und habe damit gute Erfahrungen gemacht.

„Die Beiträge und Reden, die Würdigungen und Preise waren sehr persönlich und schön. Wir sind guter Dinge, dass das dieses Jahr auch wieder so schön sein wird“, sagt Schappeler. Für die Rektorin sei es „enorm wichtig“, den Jahrgang würdig und feierlich zu verabschieden.

„Besonders nach dem vergangenen Jahr ist es angebracht, zu loben, zu danken und stolz zu sein.“ Bettina Schappeler, Rektorin Gemeinschaftsschule Salem

Auch, wenn die Würdigung nach Ankündigung von Bettina Schappeler nicht zu kurz kommen wird, werden die Schüler eine große Feier an diesem besonderen Tag vermissen. „Das Abschlussjahr ist das Jahr, auf das wir lange gewartet haben. Natürlich ist es schade, dass wir keine riesige Party haben können“, sagt Schüler Kayden Untermann deutlich.

Der 16-Jährige ist Klassensprecher der 10 a an der Gemeinschaftsschule in Salem und kann sich noch genau an die Abschiedsfeier seines Bruders vor einigen Jahren erinnern. „Die Klasse hatte den ‚Prinz Max‘ in Neufrach gemietet. Es war eine tolle Party“, blickt Untermann zurück.

Dorfgemeinschaftshaus Prinz Max in Neufrach war schon reserviert

Auch die 10 a hatte vor, ihren Abschluss gebührend im „Prinz Max“ zu feiern – die Halle sei sogar schon reserviert gewesen. „Wegen Corona waren so viele Menschen aber lange nicht erlaubt. Deswegen findet nun nur eine Zeugnisübergabe in der Schulaula statt“, erklärt Untermann.

Situation der Veranstalter Eine beliebte Räumlichkeit für Abschlussfeiern ist das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Prinz Max in Salem-Neufrach. Wie die Gemeinde bekannt gibt, fanden dort 2020 wegen der Corona-Pandemie keine Abschlussfeste statt. Auch dieses Jahr werden keine schulischen Veranstaltungen im „Prinz Max“ organisiert. Einen großen Einnahmeverlust für die Gemeinde gebe es dadurch aber nicht. „In normalen Jahren finden ein bis drei Schulabschlussfeiern statt“, berichtet Sabine Stark vom Salemer Rathaus. Denn das Salemer Bildungszentrum könne den Saal für eine Abschlussfeier kostenlos mieten, nur bei auswärtigen Schulen falle eine Gebühr von 350 Euro an.



Auch die Säle im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) in Friedrichshafen werden gerne von Häfler Schulen aber auch von auswärtigen Schulen für Abschlussfeiern gemietet. 2019 waren es laut Stadtverwaltung vier Abibälle und eine Abschlussfeier, die im GZH stattfanden. 2020 wurden dort coronabedingt nur zwei Zeugnisübergaben organisiert, dieses Jahr sind es drei Zeugnisübergaben. „Bezogen auf die Abibälle und Abschlussfeiern lag der Umsatzrückgang für das GZH von 2019 zu 2020 bei etwa 70 Prozent“, berichtet Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen. Sie betont: „Solche Umsatzrückgänge wirken sich dann auch auf den Umsatz für das Catering, die Zehrer Gastronomie GmbH, aus.“

Zur Zeugnisübergabe am Donnerstag, 22. Juli dürfe jeder Schüler der Abschlussklasse zwei Familienmitglieder mitbringen, mehr Gäste seien coronabedingt nicht erlaubt. „Es gibt ein kleines Programm, eine Ansprache von Schulleitung und Bürgermeister. Auch ich werde mit einem Klassenkameraden eine Rede halten“, kündigt Kayden Untermann an. „Es ist immerhin etwas und ich weiß, dass sich unsere Rektorin viel Mühe gibt.“

Kayden Untermann, Klassensprecher 10a der Gemeinschaftsschule Salem: „Große Partys sind wir ohnehin nicht mehr gewohnt. Corona gibt es ja auch schon länger.“ | Bild: Privat

Wie es nach der Zeugnisübergabe und einem kleinen Sektempfang weitergeht, wissen die Schüler der 10 a noch nicht. Geplant sei eine kleine Feier in einer privaten Räumlichkeit. „Wir wollen uns unbedingt an die Corona-Regeln halten und müssen schauen, was wir machen können“, sagt Untermann. „Partys sind wir ohnehin nicht mehr gewohnt. Corona gibt es ja auch schon länger.“