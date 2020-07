von Mardiros Tavit

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass gleich zwei ehemalige Landesminister zum 80. Geburtstag am Tisch sitzen. Doch Paul Müller und die beiden CDU-Parteifreunde Ulrich Müller und Rudolf Köberle verbindet die politische Arbeit vieler vergangener Jahre. Darüber hinaus sind sich die drei freundschaftlich verbunden.

Paul Müller, ehemaliger langjähriger Salemer Gemeinderat und Neufracher Ortsreferent, kämpft als verkehrspolitischer Sprecher des örtlichen CDU-Ortsverbandes seit Jahren für die Umfahrung seines Heimatdorfes. So war es kein Wunder, dass er seine Geburtstagsfeier um ein Pressegespräch ergänzte, zumal die alten Weggefährten schon vor Ort waren.

Zur Person Paul Müllers Paul Müller setzt sich als verkehrspolitischer Sprecher des Salemer CDU-Ortsverbandes seit nunmehr zwei Jahrzehnten für die Ortsumfahrung seines Heimatdorfes Neufrach ein. 1971 ist er der CDU beigetreten, da war er schon über ein halbes Jahrzehnt Mitglied der Jungen Union. Als politisch interessierter und aktiver Bürger saß er von 1989 bis 2009 im Salemer Gemeinderat und war von 1997 bis 2015 Neufracher Ortsreferent. Müller ist ein Neufracher Urgestein. Als solcher engagiert er sich vielfältig im sozial-kulturellen und kirchlichen Gemeindeleben. So ist zu erklären, dass der 80-Jährige Ehrenmitglied des Männerchors Neufrach, des Sportvereins Neufrach, des FC Rot-Weiß Salem und des Vereins Landwirtschaftlicher Fachschüler ist. Auch in anderen Vereinen bringt er sich ein, so ist er unter anderen Mitglied im Musikverein Neufrach, im Kirchenchor Neufrach, im Narrenverein Hardtwieble und im Förderverein der Markuskapelle. Der gelernte Landwirtschaftsmeister erhielt 1964 seinen Meisterbrief. Danach bewirtschaftete er einen Pachtbetrieb in Wittenhofen. Nach der Umschulung zum Großhandelskaufmann arbeitete er von 1970 bis 1978 bei der ZG Raiffeisen in Markdorf. Nach dem Neubau der ZG in Neufrach wechselte Müller 1978 dorthin in den Außendienst. Vor 50 Jahren heiratete Paul Müller seine Frau Erna. Die beiden haben drei Kinder: Eva, Stefanie und Markus.

Ortsumfahrung erstmals im „Impulsprogramm 2008“

Ex-Landesverkehrsminister Ulrich Müller, bis 2011 CDU-Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Bodensee, referierte aus dem Stegreif über die Entstehungsgeschichte der Ortsumfahrungen für Markdorf, Bermatingen und eben Salem-Neufrach. „Diese Baumaßnahmen haben wir in das Impulsprogramm 2008 aufgenommen“, sagte Müller. 2008 lag auf dem Land die Weltfinanzkrise, die Landesregierung beschloss ein Investitionsprogramm. „Drei der vier Regierungsbezirke hatten schon Verkehrsmaßnahmen, für den Bezirk Tübingen sollten die Umfahrungen gebaut werden.“

Finanzierung der Straße schien schon gesichert

Die Planungsentwürfe drei Strecken seien damals laut Müller schon sehr weit fortgeschritten gewesen. Wobei die Markdorfer Umfahrung am weitesten vorangeschritten war. „Auch wenn es sinnvoll ist, alle drei Umfahrungen zu bauen, ist doch jede Entlastung eine Entlastung“. Denn das Verkehrsproblem der B 33 als Ortsdurchfahrung in Markdorf sei mit der hohen Belastung für die Anwohner am drängendsten, und ein Baubeginn hier könne auch ohne die Umfahrung in Neufrach und Bermatingen sinnvoll sein. Der Landespolitiker bekräftige, dass die Finanzierung gesichert gewesen sei und die Baumaßnahme kurz vor ihrer Umsetzung gestanden hätte.

Regierungswechsel in Stuttgart stoppte Projekt

Doch es kam anders. 2011 wechselten die politischen Machtverhältnisse im Land. Die CDU verlor die Wahl, eine grün-rote Landesregierung kam ins Amt. Alle Planungen für neue Verkehrsprojekte wurden gestoppt und sollten erneut überprüft werden. Somit lagen auch die drei Ortsumfahrungen im westlichen Bodenseekreis auf Halde. Neuen Schub bekamen die drei Verkehrsprojekte nach der Landtagswahl 2016. In Koalitionsverhandlungen zwischen den Grünen und dem Juniorpartner CDU wurde die Fortführung dieser Baumaßnahmen ausgehandelt.

Beide Ex-Minister sehen eine neue Chance

Rudolf Köberle war von Februar 2010 an Landesminister für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz und zuvor als Staatssekretär im Landesinnenministerium für die Verkehrspolitik des Landes zuständig. Zusammen mit seinem Parteifreund Ulrich Müller hatte er die Finanzierung und Planungsentwürfe der Umfahrungsstrecken vorangebracht. Bei Koalitionsverhandlungen 2016 war er einer der CDU-Vertreter in der Arbeitsgruppe für die Verkehrsthemen. „Es waren harte Verhandlungen. Unsere Gruppe wurde als Letzter fertig“, erzählte Köberle. „Sie haben zwei Projekte in den Koalitionsvertrag übernommen. Einmal die Fortführung des Flughafen Friedrichshafen, und als Zweites die Bauprojekte aus dem Impulsprogramm 2008.“ Auch ohne das Wort „Wortbruch“ in den Mund zu nehmen, konnten sich seine Zuhörer denken, was er meinte, als er sagte: „Der Koalitionsvertrag ist auf Parteitagen verabschiedet worden. Im letzten Jahr der Regierung muss jetzt noch was kommen.“ Sowohl Ulrich Müller wie auch Rudolf Köberle wiesen darauf hin, dass die Landeskasse gefüllt sei. Und auch Grüne in Regierungsverantwortung sähen ihrer Beobachtung nach, dass die Umfahrungen notwendig seien. Für sie gäbe es jetzt keine Ausflüchte mehr, die Umfahrungen nicht zu bauen.

Erste Gedankenspiele schon in den 1970-ern Schon seit den 1970-er Jahren, mit den Planungen zum Bau der Bodenseeautobahn, gab es Gedankenspiele für Ortsumfahrungen im westlichen Bodenseekreis. In Neufrach wurden diese allerdings erst zu Beginn des neuen Jahrtausends ernsthaft in Angriff genommen. Der damalige Salemer Gemeinderat und Neufracher Ortsreferent Paul Müller nahm sich der Sache an. 2008 wurde die Strecke in das „Impulsprogramm“ aufgenommen. Bei der Erweiterung des Gewerbegebiets wurden die Voraussetzungen für Ortsumgehung, Bahnunterführung und Kreiselanschluss gelegt. Mit dem Regierungswechsel 2011 wurden die vielen Verkehrsprojekte wie die Umfahrungen gestoppt. Im Rahmen der Diskussionen um den Verlauf der B 31-neu gerieten die drei Umfahrungen für Neufrach, Bermatingen und Markdorf weiter ins Hintertreffen. Die Planungen für die B 31-neu sind aktuell in der Schlussphase. Die politischen Verfechter der Umfahrungen sehen ihre Chance für einen neuen Schub ihrer Anliegen. Der Kreistag hat aktuell entschieden, die Planungen für Markdorf wieder aufzunehmen. In diesem Zuge sieht der verkehrspolitischer Sprecher der Salemer CDU die Zeit für den Bau der Neufracher Umfahrung ebenfalls gekommen. (mt)

Neuer Schub durch Entwicklungen in Markdorf?

Die Hausaufgaben in Salem wären gemacht, ergänzte Paul Müller. Als verkehrspolitischer Sprecher des Salemer CDU-Ortsverbandes ist er seit Langem Verfechter der Neufracher Umfahrung. „Die Bahn ist untertunnelt und im Gewerbegebiet der Kreisel mit der Ausfahrt für die Umfahrung vorbereitet.“ Durch die aktuellen Entscheidungen im Kreistag, die Gelder für die Planungen der Markdorfer Umfahrung freizugeben, erhofft er sich einen neuen Schub. „Auch die Erweiterung des Gewerbegebiets macht eine Umfahrung notwendig.“ Ein weiteres Argument für das fast 50-jährige CDU-Mitglied für den Bau und die Entlastung der Neufracher Anwohner.