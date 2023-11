Was hatten die Konzertbesucher im August vergangenen Jahres doch für ein Pech: Nachdem zunächst die Sonne auf den Salemer Schlossgarten gedrückt hatte, zog plötzlich ein Gewitter auf. Gewartet hatten alle auf Sänger und Songwriter James Blunt, doch das Gelände wurde aufgrund des Wetter geräumt und der Auftritt abgesagt. Nun kehrt der Brite zurück. Allgäu Concerts, Veranstalter der Salem Open Airs, hat für Donnerstag, 1. August 2024 ein Open-Air-Konzert mit dem 49-Jährigen angekündigt. Ab 20 Uhr soll er auf der Bühne stehen.

James Blunt schoss 2005 mit seinem Debütalbum „Back To Bedlam“ und der Single „You‘re Beautiful“ an die Spitze der Charts, sammelte allein mit dem genannten Song bis heute Milliarden Streams. Einige dieser Lieder entstanden noch während seiner Zeit als Berufssoldat der britischen Armee, wo er zum Beispiel im Kosovo als Offizier der KFOR-Truppen diente, teilt Allgäu Concerts mit. Seitdem kann sich Blunt voll auf die Musik konzentrieren und veröffentlichte zahlreiche weitere Single-Hits und Alben. Zum Beispiel die pianolastige Ballade „1973“ vom 2007er-Album „All The Lost Souls“, das folkige „Bonfire Heart“ von „Moon Landing“ (2013) oder das düstere „Monsters“ (2019), das auf „Once Upon A Mind“ zu finden ist.

Auf Tour mit neuem Studioalbum

Am 27. Oktober wurde Blunts neues Studioalbum „Who We Used To Be“ veröffentlicht und die Vorabsingle zeigte, wohin die Reise gehen könnte: „Beside You“ ist beschwingter als vieles, was der Sänger und Songwriter vorher veröffentlichte, schreibt Allgäu Concerts. Trotz des ganzen Ruhms kommt Blunt bodenständig daher. In Vorfreude auf seine Tour sagt der 49-Jährige: „Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darauf freue, 2024 wieder auf Tournee zu gehen.

Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mein neues Album zu schreiben und aufzunehmen, und einige der neuen Songs werden euch zweifelsohne wieder auf die Beine und zum Tanzen bringen.“ Bleibt zu hoffen, dass die Menschen in der Bodenseeregion das ein oder andere Tänzchen von 2022 nachholen können.

Der Kartenvorverkauf läuft unter www.allgaeu-concerts.de sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen. Erhältlich sind die Tickets ab 65,90 Euro.