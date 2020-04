von Peter Schober

Als erstes waren das Gemeindearchiv und die Registratur an der Reihe. In der letzten Aprilwoche wird dann auch die Verwaltung umziehen. Parallel dazu wird auch die Tourist-Info von ihrem bisherigen Sitz im Eingangspavillon von Kloster und Schloss Salem ins Erdgeschoss des neuen Rathauses verlegt. Die Gemeindebibliothek wird Mitte Mai vom Feuchtmayerhaus ins neue Rathaus umziehen.

Die Einteilung des Rathauses Im Erdgeschoss werden die Gemeindebücherei und die Tourist-Info untergebracht. In die Stockwerke darüber kommt die Gemeindeverwaltung: ins zweite Geschoss das Amt für Bürgerdienste, ins dritte Geschoss die Bauverwaltung sowie Sozialräume für die Mitarbeiter, ins vierte Geschoss die Finanzverwaltung und das Amt für zentrale Dienste, ins fünfte Geschoss der Bürgermeister mit Vorzimmer und Stabsstelle. Auf selber Höhe sind auch der Sitzungssaal, die Küche sowie ein Tisch- und Stuhllager.

Vor dem Umzug des Gemeindearchivs und der Registratur wurden im Keller des neuen Gebäudes Rollregale installiert. „Vom Umfang her sind Archiv und Registratur mehr als das Doppelte, was dann noch von der Verwaltung zu transportieren ist“, sagt Sabine Stark. Die Stabsstellenleiterin des Bürgermeisteramtes managt den gesamten Umzug.

Sabine Stark, die den Umzug ins neue Rathaus organisiert, testet vor dem Einräumen die Rollregale für Gemeindearchiv und Registratur. 1400 Regalmeter stehen dafür zur Verfügung. | Bild: Peter Schober

Neben Archiv und Registratur hat auch das Gemäldearchiv des Salemer Künstlers Walter Eberhard Loch im Keller des neuen Rathauses schon seinen neuen Platz gefunden. Nach dem Tod des Salemer Künstlers (1885 bis 1979) hatte die Gemeinde Salem einen Teil seines Nachlasses erhalten. Die Bilder werden immer wieder für Ausstellungen zur Verfügung gestellt und teilweise auch im Rathaus aufgehängt.

Im Keller des neuen Rathauses befindet sich das Walter-Eberhard-Loch-Bilderarchiv. Madlene Tavit zeigt das Porträt von Dora Loch-Roth, der Frau des Malers. | Bild: Peter Schober

Der gesamte Umzug wird von einer Umzugsfirma bewerkstelligt. Der Umzug der Verwaltung hat sich um etwa zwei Wochen verschoben, da sich aufgrund der Corona-Krise einige Möbellieferungen verzögert haben. Augenblicklich werden die Büromöbel von Schreinern aufgebaut. Insgesamt müssen 32 Büros mit 50 Arbeitsplätzen ausgestattet werden. Dazu kommen noch einige Besprechungszimmer und Lagerräume. Der Sitzungssaal ist bereits möbliert worden. Die Internet-Vernetzung im neuen Rathaus funktioniert schon. „Das hat einige Zeit in Anspruch genommen“, sagt Sabine Stark.

Blick in den Sitzungssaal des neuen Rathauses. Er wurde vor einigen Tagen möbliert. | Bild: Peter Schober

Die im neuen Rathaus erforderliche Neumöblierung der Büros hat 160 000 Euro gekostet. Als günstigste Bieterin hatte die Pfullendorfer Firma Klaiber den Zuschlag bekommen. Dieser relativ geringe Betrag erklärt sich auch dadurch, dass etwa die Hälfte der Büromöblierung aus dem alten ins neue Rathaus mitgenommen wird. Die andere Hälfte, die nicht mehr heutigen Standards entspricht, wird an anderen Stellen in der Gemeinde verwendet. Einiges wandert beispielsweise in die Büroräume des im Herbst in Betrieb gehenden neuen Kindergartens an der Hermann-Auer-Grundschule in Neufrach.

Auch die Möbel des Sitzungssaals im alten Rathaus finden eine neue Verwendung. Mit den Tischen und Stühlen werden die Besprechungsräume im neuen Rathaus bestückt. Die Kosten für die Möblierung des großen und kleinen Sitzungssaals belaufen sich einschließlich der Ausstattung des Trauzimmers und der Flure auf 232 000 Euro. Die Möbel wurden von der Ravensburger Firma Bihler geliefert. Einschließlich der Küchen kommt die Möblierung des neuen Rathauses auf rund 500 000 Euro.

Aktuell werden die Küchen im neuen Rathaus montiert. Max Bodenmüller, Inhaber des Salemer Küchenmöbelgeschäfts, legt dabei selbst Hand an. | Bild: Peter Schober

„Vom Mobiliar aus dem alten Rathaus muss nur ein kleiner Rest entsorgt werden“, erklärt Sabine Stark. Bürgermeister Manfred Härle freut sich darauf, dass er bald seinen neuen Amtssitz beziehen kann. Sein Büro befindet sich im fünften Stockwerk, mit Blick auf den Schlosssee. „Aber auch alle meine Mitarbeiter aus der Verwaltung freuen sich auf ihre modernen Arbeitsplätze“, sagt Härle.