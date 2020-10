Salem vor 3 Stunden

Distanzritt über 120 Kilometer: Am Ende fehlte Kathrin Steidle eine Sekunde zum Sieg

Gut neuneinhalb Stunden war Distanzreiterin Kathrin Steidle mit ihrer Stute Sedef unterwegs – am Ende fehlte ihr eine Sekunde zum Sieg. So aber freute sich die 35-Jährige über den zweiten Platz bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft auf der Schwäbischen Alb. 120 Kilometer legte das Duo zurück, aufgeteilt in sechs Etappen mit je 40 Minuten Pause.