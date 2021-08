Ihre beiden Urlaubswochen am Bodensee sind vorbei. Alle vier Mitglieder der Familie Berrischen wären aus unterschiedlichsten Gründen gern noch in der Region geblieben.

Mama Ina genießt Zeit zum Lesen

Mama Ina fand es beispielsweise herrlich, ab und zu in Ruhe ein Buch lesen zu können, während ihre Kinder zufrieden auf dem Campingplatz spielten, Tiere fütterten oder eins der bereitstehenden Fahrzeuge nutzten.

Vor jedem Ausflug prüft Papa Frank, ob der Anhänger mit Sohn Nicolai richtig fest sitzt. | Bild: privat

Genossen hat die 38-Jährige auch eine dreistündige Segeltour von der Spitze der Halbinsel Höri aus. Auf dem Segelschiff hatten ihre Söhne ebenso Spaß, besonders, weil sie ab und zu sogar ein bisschen mithelfen durften.

Kinder freuen sich nach Ausflugstag auf ihre Campingfreunde

„Am meisten haben sie sich aber nach jedem Ausflugstag auf ihre Campingfreunde gefreut“, erzählt die Mama rückblickend. Eine neue Campingfreundin aus Aachen wollen sie nach ihren Ferien vielleicht besuchen fahren.

Was die Berrischens empfehlen Die Familie vom Niederrhein mit mehrjähriger Bodensee-Urlauberfahrung rät durchaus zum Campen. Am Besten im eigenen Wohnmobil oder Anhänger. Für einen zweiwöchigen Urlaub halten sie den Einsatz der Echt-Bodensee-Card für sinnvoll, weil darin Fahrten mit Schiffen und jede Menge Eintritte zu Urlaubszielen enthalten sind. Für das Fahrradfahren mit Kindern muss ihrer Meinung nach eine Möglichkeit her, die Räder teilweise per Auto zu transportieren. Wichtig sei es, sich vorher zu erkundigen, wo auf den jeweiligen Fahrradtouren Spiel- und Bademöglichkeiten zu finden sind. Ganz schön wäre laut Frank Berrischen ein Knotenpunktsystem, wie er es aus Nordrhein-Westfalen kennt. Damit könnten die Radwege noch besser ausgeschildert werden, meint er.

Eltern überlegen, einen eigenen Campinganhänger zu kaufen

Das einfache Campingleben mitten im Grünen hat der ganzen Familie so zugesagt, dass sie überlegten, sich einen Campinganhänger zu kaufen. Dann könnten sie diesen im nächsten Jahr auf dem Campinghof aufstellen. „Für die Kinder wäre das toll, weil sie sich hier schon gut auskennen“, meint Frank Berrischen.

Papa Frank radelt abends zum Schwimmen an den Schlosssee

Er selbst fand den Platz ebenfalls prima, nicht zuletzt wegen seiner Nähe zum Schlosssee. So habe er abends, wenn die Kinder schliefen, noch eine Schwimmrunde drehen können. Der passionierte Rettungsschwimmer hat sogar einmal zusammen mit seinen Salemer Kollegen von der DLRG trainieren dürfen. An zwei Abenden ist der 43-Jährige noch mit dem Auto zum Schwimmen zum Bodensee gefahren. „Wasser ist mein Element“, sagt er begeistert.

Bei der Radtour entlang des Sees entpuppte es sich wegen überfüllter Strandbäder als schwierig, coronakonform baden zu gehen. | Bild: Familie Berrischen/Martina Wolters

Großes Lob für Fahrradstraßen in Konstanz

Ihre Ausflüge per Rad bewerten die Niederrheiner aus der Gemeinde Kerken größtenteils positiv. Besonders die Fahrradstraßen in Konstanz und die Pappelallee auf der Reichenau stehen bei ihnen hoch im Kurs. Bei der Radtour entlang des Sees von Lindau nach Langenargen seien die Strandbäder teils überfüllt gewesen und es habe wenige Spielplätze unterwegs gegeben.

Salem/Region Familie Berrischen vom Niederrhein ist erneut am See. Das haben die vier Urlaubstester vor Das könnte Sie auch interessieren

Nicolai brauchte immer wieder Zeit zum Austoben

Besonders für den erst dreijährigen Nicolai sei es wichtig, regelmäßig aus dem Fahrradanhänger herauszukommen und sich an Spielgeräten auszutoben. Im Anhänger sei er ganz ruhig, aber sobald er auf dem Spielplatz festen Boden unter den Füßen habe, drehe er auf. Ganz besonders liebt der kleine Mann es zu wippen. Wenn er dann noch ein Eis bekommt, klettert der Junior gern wieder auf seinen Platz im Anhänger.

Wenn Lenni die Puste ausgeht, hängt Mama sein Rad an ihres

Sein Bruder ist stolz, schon selbst mitradeln zu können. Für den Fall, dass ihm mal die Puste ausgeht, kann ihn seine Mutter an ihr Fahrrad anhängen. So können sie dann gemeinsam in die Pedale treten. „Mit Kindern Fahrrad zu fahren klappt prima“, meint die Mutter. Nur genügend Spiel- und Badeoptionen muss es ihrer Erfahrung nach geben.

Wenig Spielplätze und teil übervolle Strandbäder zwangen die Niederrheiner dazu, sich auf einem Grünstreifen an einem Parkplatz auszuruhen. | Bild: Familie Berrischen (Martina Wolters)

Familie nutzt Echt-Bodensee-Card intensiv

Um nicht nur am Ort bleiben zu müssen, sondern auch weiter entfernte Ziele erreichen zu können, zum Beispiel in der Schweiz oder in Österreich, nutzten die Berrischens zusätzlich gern Auto, Schiff oder Fähre. Mit der Echt-Bodensee-Card sei das finanziell machbar, meinen die Eltern. Sogar der Segeltörn von der Hörispitze sei damit möglich gewesen. Und für ihren Nachwuchs halten sie einen Wechsel der Verkehrsmittel auf jeden Fall auch für abwechslungsreicher, als nur per Drahtesel unterwegs zu sein.

Für kürzere Strecken ist das Rad optimal

Für die kürzeren Strecken, wie zum Salemer Baggersee, passe Radfahren bestens. Einen ebenfalls naheliegenden Besuch auf dem Affenberg musste Papa Frank in diesem Jahr allein mit Nicolai unternehmen. Sein Ältester habe gestreikt und wollte lieber mit Mama auf dem Campinggelände bleiben, erzählt der Vater.

Salem/Region Die Urlaubstester vom Niederrhein: In ihrer ersten Bodenseewoche radelt Familie Berrischen viel – die Kinder blieben am liebsten auf dem Campingplatz Das könnte Sie auch interessieren

„Achtung Affe“: Zu nah durften sie Nicolai nicht kommen

Der kleine Nicolai war dafür äußerst beeindruckt davon, die Berberaffen aus nächster Nähe zu betrachten. Zu nah sollten sie aber lieber nicht kommen. „Achtung Affe“, warnte er jedes Mal seinen Papa. Mit ein wenig Überredungskunst stieg Nicolai am Ende des Besuchs wieder in seinen Radanhänger. Auf dem Campingplatz warteten schließlich Mama, Bruder Lenni und seine Freunde.