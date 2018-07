von Mardiros Tavit

Salem – Auch die 38. Auflage des Schlossseefestes wartet wieder mit Besonderheiten auf. Diesmal sind es der Nachwuchs, hier Newcomer genannt, und ein Abschied. Denn die acht Musikerinnen der "Isartaler Hexen", die am Samstagabend auftreten werden, sind auf ihrer Abschiedstour. Als Manuel Lenski auf der Facebookseite der Hexen las, dass die laufende Tour ihre letzte sein sollte, bewegte er alle Hebel, um sie zum Schlossseefest zu bekommen. Als Stagemanager ist Lenski für das Bühnenprogramm des Schlossseefestes verantwortlich.

Hexen nehmen Schlossseefest kurzfristig in Tour auf

"Die Hexen waren zweimal bei uns und beide Shows kamen sehr gut an", erzählt Lenski. Auch die Hexen konnten sich an die Auftritte in Salem erinnern und nahmen das Schlossseefest kurzfristig als Station in ihre Abschiedstour auf. Aber die Zusage der Hexen brachte Lenski in ein Dilemma. Denn die Bands für Veranstaltungen wie das Schlossseefest werden zwei Jahre im Voraus gebucht. "Die Band, die am kommenden Wochenende eigentlich spielen sollte, kommt jetzt nächstes Jahr. Wir Musiker sprechen dieselbe Sprache, da ist eine Einigung schnell möglich", sagt Lenski im Rückblick.

Zwei Teilnehmer von "The Voice of Germany" dabei

Sind die "Isartaler Hexen" nach einer erfolgreichen Karriere auf Abschiedstour, stehen drei andere Bühnenkünstler noch am Anfang ihrer musikalischen Karriere. "Mit Phil Siedenburg und Leeeza haben wir gleich zwei 'The Voice of Germany'-Teilnehmer im Programm", freut sich Ronny Knepple. Er ist Sprecher und Gesicht des Organisationskomitees der fünf Salemer Musikvereine, die das Schlossseefest seit 1981 organisieren.

Tommy Haug aus Herdwangen als Newcomer zu hören

Der 14-jährige Salemer Phil Siedenburg bekommt sogar eine halbe Stunde direkt vor den "Isartaler Hexen" auf der Hauptbühne. Hinter der Balinger Band Leeeza steckt die 24-jährige Lisa Strothmann. Ihr Gitarrist Simon Steigmayer stand vor sieben Jahren mit seiner damaligen Band auf der Salemer Newcomer-Bühne. Den begehrten Auftritt auf dieser Bühne hat dieses Jahr Tommy Haug aus Herdwangen gewonnen. "Auf diese besondere Art der Nachwuchsförderung sind wir Musikvereine schon ein wenig stolz", sagt Knepple.

"Bewirtungsangebot wie beim Streetfood-Festival"

Die Veranstalter freuen sich meist von Beginn an über volle Tische auf dem Schlossseefest. | Bild: Mardiros Tavit

Das Schlossseefest ist auch für sein Bewirtungsangebot bekannt. "Wir können es mit jedem Streetfood-Festival aufnehmen", freut sich Knepple. Auch diesmal werden neben vielen anderen Spezialitäten wieder Salemer Burger gebraten und Käse zu Raclette gratiniert. Auch Vegetarier können aus zehn fleischfreien Gerichten auswählen.

Höhepunkt des Festes wird ein viertelstündiges Klangkunstfeuerwerk sein. Die jährliche musikalische Pyrotechnik-Show wird erneut von dem Vorarlberger Pyrotechniker Gerhard Kreutz als Uraufführung inszeniert.

Zusätzliche Parkplätze am Schloss mit Shuttle-Service

Damit die Auto fahrenden Besucher das Spektakel entspannt erreichen, wurden zusätzlich zu den Parkplätzen an der Schlossseeallee auch die Parkplätze des Schlosses Salem für das Festwochenende hinzugenommen. Von hier ist ein Shuttle-Service zum Festgelände eingerichtet. Wer aus der Region ganz ohne Auto das Fest besuchen möchte, kann eine der fünf Sonderbuslinien nutzten, die bis 2 Uhr morgens fahren. Seit auch die Haltestelle an der Fähre Meersburg angefahren wird, sind viele Feuerwerkfans von der anderen Seeseite zu Gast in Salem.

Drei lautstarke Böllerschüsse werden am Freitag punkt 18 Uhr das Festwochenende einleiten. Der farbenfrohe Sternmarsch der fünf Musikvereine ist der Höhepunkt des Heimatabends. Zur Eröffnung gibt es nach einem dreifachen Fassbieranstich Freibier. Und auch hier haben die Veranstalter wieder an den Nachwuchs gedacht: Für sie wird ein Fass Limonade angestochen.

"Newcomer-Bühne als besondere Art der Nachwuchsförderung"

Ronny A. Knepple vom Musikverein Harmonie Lippertsreute ist der Sprecher des Organisationskomitees der fünf Salemer Musikvereine, die das Schlossseefest gemeinsam organisieren. | Bild: Mardiros Tavit

Ronny A. Knepple vom Musikverein ist der Sprecher des Organisationskomitees der fünf Salemer Musikvereine, die das Schlossseefest gemeinsam organisieren.

Dieses Jahr gibt es die 38. Auflage des Schlossseefestes. Was gibt es Neues beim Fest?

Dieses Jahr feiern wir zehn Jahre Newcomer-Bühne. Junge Talente bekommen von uns die Chance, mit von uns gestelltem professionellem Equipment vor großem Publikum zu spielen. Diesmal steht Tommy Haug mit Band auf der Bühne. Und auch auf der Hauptbühne haben wir mit Lisa Strothmann und Phil Siedenburg weitere Talente, die sogar bei The Voice auftraten. Auf diese besondere Art der Nachwuchsförderung sind wir Musikvereine schon ein wenig stolz.

Auch beim Hauptact am Samstag haben Sie wieder einen Knaller. Gute Party- und Unterhaltungsbands zu buchen, scheint für Sie kein Problem zu sein?

Im Kern sind wir alle Musiker: die, die auf der Bühne stehen, und die, die das Fest organisieren. Und Musiker fühlen sich unter Musiker absolut wohl. So konnten wir dieses Jahr für den Samstag die Isartaler Hexen auf ihrer Abschiedstour noch bekommen, und die Band, die schon gebucht war, auf das Schlossseefest im kommenden Jahr verschieben. Unter Musikern ist das Verständnis für sowas sehr groß und es gibt kaum Probleme.

Ist das Fest schon so groß, dass Sie Wegweiser einführen?

Ja, tatsächlich sind die Wegweiser dieses Jahr neu überarbeitet worden. Wir haben vielerlei leckere Gerichte im Angebot, davon allein zehn vegetarische Speisen. Die Wegweiser führen zu den kulinarischen Spezialitäten wie Calamari, Raclette, Burger, Kaiserschmarrn und anderes mehr. Denn jeder der fünf Musikvereine hat seine eigene Spezialitätenliste.

Programm Freitag, 27. Juli ab 18 Uhr: Festwieseneinzug der fünf Salemer Musikvereine, Gesamtchor mit 300 Musikern, Showtänze der Garde Weildorf und RespectT.US, Gunnar Dieth und sein Blasorchester, Leeeza Samstag, 28. Juli: 18 Uhr: Musikverein Leibertingen Newcomer-Bühne: 21 Uhr Tommy Haug und Band, danach DJ Hauptbühne: 20.30 Uhr Phil Siedenburg, 21 Uhr Isartaler Hexen 22.45 Uhr: Klangfeuerwerk „Empire of Angels“ Sonntag, 29. Juli: 10.30 Uhr: Musikalischer Frühschoppen mit den Original Stehgreiflern 11 Uhr: Kinderflohmarkt Montag, 30. Juli: ab 14 Uhr Familiennachmittag beim Vergnügungspark mit ermäßigten Preisen

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein