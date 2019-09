Salem vor 2 Stunden

Mein Garten: Statt Gemüse und Früchte werden hier Samen geerntet

Die Initiative Saatgutbildung hat in Salem einen besonderen Garten angelegt. Was hier gepflanzt und geerntet wird, erzählt Nicolas Dostert, Mitinitiator der Saatgutbildung, in der SÜDKURIER-Serie „Mein Garten“.