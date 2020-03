von Lena Reiner

Fetthenne, Mausvertreiber, Knoblauchrauke und Geduldampfer: Diese und weitere ungewöhnliche Pflanzennamen erwarteten die Besucher bei der Saatgutbörse im Prinz-Max-Saal in Neufrach am Sonntag. Das kostenlose Angebot zog viele Neugierige nach drinnen, obwohl Sonnenschein und verfrühtes Frühlingswetter nach draußen lockten.

Direkt zu Beginn war es sogar so voll, dass Einzelne wegen der Schlange erst wieder zum Kaffeetrinken nach draußen gingen und sich später durch das Angebot an Saatgut stöberten. Besonders beliebt war eine heimische Bohnensorte: Die badische Buschbohne. Ihr Saatgut war bereits nach zwei Stunden vergriffen, verriet Hans-Friedrich Hammann vom Organisationsteam der Initiative Saatgutbildung, der sich über den Ansturm neugieriger Hobbygärtner freute.

Tina Kraus ist Stammkunde bei der Börse Tina Kraus aus Neufrach war bereits zu Beginn der Saatgutbörse vor Ort, ging dann aber wieder nach Hause, weil ihr die Schlange zu lang war. Am späteren Nachmittag habe sie dann ganz in Ruhe durch die Samenarten stöbern können. „Ich suche immer wieder etwas Neues für meinen eigenen Garten, um auszuprobieren. Deshalb bin ich auch schon zum vierten Mal auf der Saatgutbörse und freue mich zu sehen, dass von Jahr zu Jahr mehr Besucher hierherkommen. Für mich ist es nicht nur wichtig, dass mir das Ansäen an sich gelingt, sondern auch, dass das Ergebnis meiner Familie schmeckt. Und dann gewinne ich selbst Samen und gebe sie auch gern an Nachbarn weiter oder an eine Arbeitskollegin. Mit ihr tausche ich auch manchmal Jungpflanzen aus. Das ist schön.“

Maike Steininger will alte Gemüsesorten probieren Maike Steininger aus Buschweiler besuchte zum ersten Mal die Salemer Saatgutbörse, um sich dort umzusehen. Ihr Interesse galt dabei vor allem den alten Gemüsesorten für den eigenen Garten. „Ich habe mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus und bin hier auf jeden Fall fündig geworden. Ich finde es toll, dass man hier diese Möglichkeit bekommt. Es ist auch toll aufbereitet mit dem Katalog, in dem alle Samen nochmals genau beschrieben sind. Für meine Mutter habe ich auch direkt etwas eingepackt: Buschbohnen nämlich, sie mag solche alten Bohnensorten sehr.“

Nur während der Vorträge im Nebenraum wurde es im Hauptraum der Saatgutbörse ruhiger, in dem die Tische mit Samen und Saaten standen sowie Tische mit gebackenen Snacks. Die Themen der Vorträge waren praktischer Natur und auf das Publikum zugeschnitten.

Maria Schlegel von der Initiative Saatgutbildung informierte über die grundlegenden Techniken der Saatgutaufbereitung. Neugierige konnten erfahren, welche Aufbereitungsart für welches Saatgut nach dessen Gewinnung geeignet ist. Dabei erläuterte Schlegel alle Schritte anhand von Beispielen von der Saat bis hin zur richtigen Lagerung der Samen.

Vera Becher vom Überlinger Hofgut Rengoldhausen berichtete von der Gemüsezucht und Samenproduktion auf dem zwei Hektar großen Gelände des Ralzhofs.

Angelika Brenner kauft Blumensamen für Bienen Angelika Brenner kommt eigentlich aus Überlingen, arbeitet aber in Salem und hat so auch von der Saatgutbörse erfahren. Dennoch ist sie zum ersten Mal selbst da, weil sie in den Vorjahren keine Zeit hatte. „Es ist toll, dass es hier Saatgut gibt, das bei unserer Witterung auch aufgeht und das robust ist. Da sind Sorten dabei, die seit 50 Jahren gepflanzt und gezüchtet werden. Ich schaue hier vor allem nach Samen, die ich noch nicht kenne, um sie auszuprobieren. Dabei habe ich mich vor allem bei den Schmetterlingslieblingen und den Blumen für Bienen umgeschaut. Außerdem habe ich Salbei mitgenommen, da meiner leider erfroren ist.“

Ralf Gagliardi baut seit 30 Jahren Gemüse an Ralf Gagliardi gehört zu denjenigen mit der kürzesten Anfahrt. Er kommt aus Tüfingen und möchte seine Frau bei ihrer Heimkehr aus der Kur mit neuem Saatgut für den Garten überraschen. „Wir haben schon seit bestimmt 30 Jahren einen eigenen Garten, auch eine eigene Zisterne darin und bauen dort selbst Essbares an. Nur haben wir in der Vergangenheit meist fertige Pflänzchen gekauft und weniger selbst ausgesät. Daher haben wir damit noch nicht so viel Erfahrung. Ich habe Tomatensorten, Mangold, Bohnen und ein paar blühende Pflanzen für die Bienen mitgenommen. Ich bin optimistisch, dass das alles gut wachsen wird, da wir in den letzten zwei Jahren gute Gartenjahre hatten. Wir hatten nämlich seitdem keine Schnecken mehr.“

Martina Dickhöfer kauft Blühendes und Essbares Martina Dickhöfer aus Wilhelmsdorf suchte auf der Saatgutbörse in Neufrach nach zwei Komponenten: Blühendes für Bienen und Schmetterlinge sowie Essbares für die eigene Küche. „Ich habe Salat, Mangold und Bohnen mitgenommen, aber auch Sonnenblumen. Wir haben einen kleinen Hanggarten, aber auch Schafe, Hühner und ein Lama. Einen Hofbetrieb haben wir aber nicht. Wir haben es letztes Jahr schon bis Mitte November geschafft, uns vor allem von unserem eigenen Gemüse und Lammfleisch zu ernähren. Wir mussten fast nichts dazu kaufen. Es ist unser Ziel, dass uns das jedes Jahr noch ein bisschen länger und besser gelingt. Ich denke sogar, das ist die Zukunft generell, sich so selbst zu versorgen.“

Yves und Dorothee Perron gewinnen selbst Samen Yves und Dorothee Perron aus Altshausen sind ehemalige Landwirte und haben heute noch einen sehr großen Gemüse- und Kräutergarten, in dem sie selbst ihr Essen anbauen – allerdings nur noch privat, wie sie betonen. „Wir gewinnen auch selbst Samen, das heißt von manchen Sorten haben wir nichts genommen, weil wir da schon eigenes Saatgut haben. Zum Beispiel Karotten, da haben wir noch Saatgut vom letzten Jahr. Wir haben uns querbeet Sorten ausgesucht: zwei Paprikasorten, zwei Chilisorten, Salate und Tomaten.“ Besonders wichtig ist den beiden dabei die Erhaltung der Artenvielfalt. „Ich bin auch so eine, die immer ein Schäufelchen beim Spazierengehen dabei hat. Da grabe ich dann auch mal etwas aus und siedle es bei uns im Wald an“, ergänzt Dorothee Perron schmunzelnd.

Schmackhaftes und Blühendes gab es auch zum Mitnehmen. Die große Auswahl zog nicht nur Besucher aus dem direkten Umkreis an. So reisten beispielsweise Doris Müller und Wolfgang Kauter aus dem etwa 90 Kilometer entfernten Würtingen an, um sich durch die Samen und Saaten zu stöbern.

Doris Müller ist laut Kauter „eine mit grünem Daumen“ und zieht selbst Tomaten, deren Samen sie für die kommenden Jahre gewinnt. „Das ist auch das, was wir hier so interessant finden“, erklärt Kauter, „dass man alte Pflanzensorten hat, die man immer wieder säen kann.“ Müller ergänzt: „Es ist gut zu sehen, dass das auch weitergegeben wird. Ich bringe meinen Kindern Samen mit, sie möchten jetzt auch anfangen, selbst anzubauen.“ Fürs Erste bringt sie ihnen Stangenbohnen für den eigenen Garten mit.

Für Anna Brodmann ist Gartenarbeit ein Ausgleich Anna Brodmann aus Ostrach befindet sich erst in der Anfangsphase, wie sie selbst beschreibt. „Ich habe letztes Jahr zwei bis drei Sorten selbst gesät und möchte das dieses Jahr ausbauen. Ich habe Samen für Tomaten, Bohnen, Salat und Kürbisse mitgenommen. Ich habe jede Menge vor und mag dann auch eigene Samen gewinnen. Es ist einfach toll, diese dann auch weitergeben zu können. Überhaupt ist die Arbeit im Garten für mich ein Ausgleich. Es ist einfach schön zu sehen, was aus einem so kleinen Samen alles werden kann.“

Ariane und Klaus Renner wollen sich gesund ernähren Ariane und Klaus Renner kommen aus der Nähe von Tuttlingen und sind bei einem Ausflug nach Überlingen zufällig auf die Veranstaltungsankündigung zur Saatgutbörse gestoßen. „Wir interessieren uns sehr für gesunde Ernährung und freuen uns daher über dieses Angebot. Wir haben einen eigenen Selbstversorgergarten mit einem kleinen Gewächshaus. Da bauen wir Tomaten, Paprika, Salat und manchmal auch Gurken an. Da es ein Kleingarten ist, müssen wir mit dem Platz eben etwas haushalten. Deshalb haben wir auch nichts mitgenommen, womit wir erst noch experimentieren müssten. Es ist gut, dass es diese Möglichkeit gibt, die Saaten für alte Sorten zu bekommen. Die kann man auch privat vermehren, anders als Hybridpflanzen. Wir denken, man kommt gar nicht drum herum, selbst seine Lebensmittel anzubauen, wenn man sich wirklich gesund ernähren möchte. Nur so muss man sich nicht auf das Angebot im Supermarkt verlassen. Toll finden wir daher auch das Angebot alter Getreidesorten hier.“

Auch Helga Schauer kommt nicht direkt aus Salem, sondern aus Hödingen bei Überlingen und hat sich für ihren kleinen Garten vor allem Blühendes ausgesucht, das den Bienen gefallen soll. Akelei und Stockrose lauten die Namen der bekannteren Pflanzen, deren Saatgut sie in kleinen Tütchen hat abfüllen lassen.

Doch Schauer hat auch eine Neuentdeckung eingepackt: die Samen des Baumspinats. „Davon habe ich vorher noch nie gehört. Er soll recht große Blätter bekommen, die man dann auch wie Spinat kochen kann.“ Das Anbauen von Essbarem an sich sei ihr nicht fremd, verrät die 60-Jährige. „Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und daher sozusagen hineingewachsen.“