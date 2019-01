Bodenseekreis – Das Saatgut spielt im ökologischen Landbau eine Schlüsselrolle. Insbesondere die Vermehrung und Erhaltung seltener oder bewährter Sorten sind wichtige Aufgaben, aber auch die Züchtung neuer Varianten, die den sich wandelnden Anforderungen gewachsen sind. Seit gut 30 Jahren beschäftigt sich der Wissenschaftler Bertold Heyden vom Salemer Keyserlingk-Insitut mit diesem Thema und hat sein Augenmerk auf regionale Getreidesorten gerichtet.

Auf dem Ralzhof bei Überlingen-Deisendorf befasst sich die Biobäuerin Verena Becher insbesondere mit der Pflege, der Nachzucht und der Entwicklung von verschiedenen Gemüsesorten.

Nutzpflanzen erforschen, sammeln und erhalten

Dazu passt auch der Verein "Initiative SaatgutBildung" um Nicolas Dostert und Maria-Christina Schlegel, der sich in Heiligenberg formiert und sich das Ziel gesetzt hat, die vorhandene Vielfalt der Nutzpflanzen und die damit verbundenen Bewirtschaftungsformen zu erforschen, zu sammeln und gemeinschaftlich zu erhalten. Mit ihrem Samengarten bei Mimmenhausen hat die Initiative eine Kulturpflanzensammlung als Schaugarten angelegt. Sie sieht dies unter dem Stichwort "Saatgut in Bürgerhand" durchaus als Beispiel, das andere Gemeinden auch über die Region hinaus nachahmen könnten. Am 17. März veranstaltet der Verein seine nächste Saatgutbörse für Gärtner, Landwirte und interessierte Bürger.

Berlin Kampf ums Erbgut von Tier und Pflanze – Immer noch sichern sich Firmen viele Biopatente Das könnte Sie auch interessieren

Wie wichtig diese Arbeit mit Blick auf biologische Vielfalt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist, versuchte die Initiative "Wir – Biopower vom Bodensee" mit einem Themenabend im Überlinger Kino Cinégreth versuchte die Initiative "Wir – Biopower vom Bodensee" mit einem Themenabend im Überlinger Kino und einem Publikumsgespräch deutlich zu machen. Die Resonanz des Publikums auf den mehrfach preisgekrönten Film "Unser Saatgut" übertraf alle Erwartungen.

Zwei Kinosäle gefüllt

Kinobetreiberin Nicole Lailach begrüßte die Zuschauer gleich in zwei Sälen und war begeistert vom Interesse an diesem Thema. Das Publikum erlebte einen informativen Film, der Bilder vom Leben indigener Völker und der Natur mit Sequenzen zu und Aussagen von Forschern verbindet.

"Von besonderem Wert sind sogenannte samenfeste, nachbaufähige Sorten", betont Simon Neitzel vom Veranstalter. Sie bilden fruchtbare Samen aus, welche Pflanzen hervorbringen, die durchweg dieselben Eigenschaften haben. "Nur diese samenfesten Sorten ermöglichen die erneute Aussaat von Kulturpflanzen aus der Ernte heraus und damit deren Nachbau aus dem eigenen Zuchtpotenzial." Daher sind sie aus Sicht der Ökolandwirte unverzichtbar für die Unabhängigkeit des Bio-Landbaus.

Im Gegensatz dazu seien die Samen der heute am Markt dominierenden Hybrid-Pflanzen nicht für den Nachbau nutzbar, da die Pflanzen der zweiten Generation ihre spezifischen Eigenschaften verlören, erklärt Simon Neitzel. Zudem sei Hybrid-Saatgut immer häufiger durch Patente geschützt.

Alte Sorten weiterentwickeln

Verena Becher | Bild: Hanspeter Walter

Biobäuerin Verena Becher kümmert sich auf dem Ralzhof, einem Ableger des Hofguts Rengoldshausen, um die Pflege und Neuzucht von Gemüsesorten. Sie vermehrt keine vorhandenen alten Sorten, sondern versucht diese weiterzuentwickeln, um sie nach den eigenen Anbaumethoden am besten kultivieren zu können. Auch um für die sich verändernden klimatischen Bedingungen noch besser geeignete Sorten zur Verfügung zu stellen. "Wir sind nicht allein mit unserer Gemüsezüchtung, sondern arbeiten in einem Verein mit 25 anderen Züchtern zusammen." Sie selbst arbeitet mit Salat, Buschbohnen, Lauch, Spinat, Fenchel und Chicoree. Noch "aus Spaß" und als Versuch betreibt Verena Becher den Anbau von Melonen: "Wer weiß, vielleicht wird’s ja mal was."

Bewusstsein für regionale Produktion

Simon Neitzel | Bild: Hanspeter Walter

Simon Neitzel von der Initiative "Wir – Biopower vom Bodensee" ist "dankbar und überrascht", dass "so viele Menschen an dem Thema Interesse haben". Das Anliegen des Dokumentarfilms "Unser Saatgut", der überwiegend in Amerika, Asien und Afrika spielt, versuchte Neitzel auf die Region zu transferieren und brachte die Experten ins Gespräch mit dem Publikum. "Was können wir hier tun?" sei für ihn die entscheidende Fragestellung. Seiner Initiative sei es wichtig, mit den Exkursionen und Veranstaltungen Verbindungen aufzubauen zwischen Erzeugern, Händlern und Verbrauchern. Dazu lade man gern auf die Höfe ein, um die regionale Produktion bei den Menschen stärker ins Bewustsein zu rücken: "Wo kommt denn das her, was ich kaufe?"

Freies Saatgut als Kulturgut

Nicolas Dostert | Bild: Hanspeter Walter

Nicolas Dostert und seine Mitstreiter vom Verein "Initiative SaatgutBildung" befassen sich mit der Erhaltung von regionalen Sorten. "Wir sammeln regionale Land-, Hof- oder Gartensorten", sagt Dostert: "Wir schauen bei den Menschen in die Gärten und suchen dort nach Formen, die schon seit 50, 100 Jahren oder länger hier in der Region angebaut werden." Diese werden zur Vermehrung in den rund 4000 Quadratmeter großen Samengarten aufgenommen. Das Saatgut, das sie hier mit ehrenamtlichen Mitarbeitern produzieren, geben sie gratis an Interessierte ab, das nächste Mal am 17. März. "Wir versuchen damit, den Gedanken des freien Saatguts als Kulturgut nach außen zu tragen", nicht nur frei von Sorten- oder Patentschutz, sondern auch frei von Kosten.