von Mardiros Tavit

Zum 38. Mal gibt es das Schlossseefest. Ein ganz besonderes Augenmerk wird von den veranstaltenden fünf Salemer Musikvereinen diesmal auf den Musikernachwuchs gelegt. 2009, auf dem Höhepunkt der Castingshows im Fernsehen, installierten die Verantwortlichen eine Newcomer-Bühne. "Wir wollten den jungen Talenten die Möglichkeit geben, auf einer professionellen Bühne vor viel Publikum zu spielen", so Ronny Knepple, Sprecher des Schlossseefest-Organisationskomitees. Auch sollte den Hunderten jugendlichen Besuchern, denen das Programm auf der Hauptbühne nicht zusprach, eine musikalische Alternative geboten werden. Jugendbands konnten sich mit einer Hörprobe bewerben, ein Ausschuss der Musikvereine bestimmte dann die Bühnenmusiker für den Abend. Bei den neun bisherigen Festen traten so 15 Bands auf. "Vom Konzept, dass mehrere Bands am Abend auftreten, sind wir aber weggegangen", sagt Knepple.

Am Freitagabend, 27. Juli, tritt ab 22.30 Uhr Leeeza auf der Hauptbühne auf. Lisa Strothmann heißt die 22-jährige Frontfrau der Balinger Band. Manuel Lenski, als Stage-Manager des Schlossseefestes für die Buchung der Künstler verantwortlich, hatte den Auftritt von Strothmann bei "The Voice of Germany" gesehen. Er erinnerte sich, dass sich ihre Band zwei Jahre zuvor für das Schlossseefest beworben hatte. So fiel die Entscheidung sehr schnell, Leeeza für den Freitagabend zu engagieren. Zumindest für Simon Steigmayer, den Gitarristen und Songwriter der Band, ist das Schlossseefest kein unbekanntes Pflaster. Mit seiner damaligen Band "Broken Secret" stand er 2011 auf der Newcomer-Bühne. Strothmann hatte mit 16 Jahren schon ihre eigene Band. Sie gewann auf den Weltmeisterschaften der Darstellenden Künste den ersten Platz in den Kategorien Country- und Popgesang.

Weiter geht's am Samstag, 28. Juli. Auch wenn Phil Siedenburg noch keine Weltmeisterschaften gewonnen oder eine CD aufgenommen hat, so hat er es doch zu einer regionalen und bundesweiten Bekanntheit gebracht. Seine Auftritte in der Castingshow "The Voice Kids" begeisterten Millionen bis ins Halbfinale. Schon mit fünf Jahren hatte er eine Gitarre bekommen. In der Zwischenzeit hat er acht davon. Sein Vater Markus unterstützt seinen Sohn bei seinem musikalischen Werdegang. Er war es auch, der die Bewerbung für "The Voice Kids" und die Newcomer-Bühne zusammenstellte. Für Phil Siedenburg haben sich die Veranstalter etwas Besonderes ausgedacht. Am Samstagabend hat er seinen großen Auftritt. Er spielt am Samstag ab 20.30 Uhr eine halbe Stunde direkt vor dem Hauptact, den Isartaler Hexen, auf der Hauptbühne. Abgeklärt zeigt sich der 14-jährige Realschüler jetzt schon. "Vor der Kamera oder während des Spiels habe ich keine Aufregung, aber davor extrem."

Phil Siedenburg, 14-jähriger Schüler, kam bei "The Voice Kids" bis ins Halbfinale. | Bild: Mardiros Tavit

Tommy Haug wird mit seiner Band am Samstag ab 21 Uhr dann auf der Newcomer-Bühne stehen. Der 25-jährige Herdwanger hat sich vor anderthalb Jahren als Musiker selbstständig gemacht. "Als Kind habe ich das schon gesagt und mit 23 Jahren habe ich es dann gemacht", sagt Haug zu diesem Schritt. Als Kind hatte er noch mit einer Haarspraydose als Mikrofon und einem Tennisschläger als Gitarre den Musiker gegeben. Lange sind seine Auftritte als 9-jähriger Chorsänger her. Für das Schlossseefest konnte er sich mit seiner eigenen CD bewerben, in die er mit seinen Bandkollegen sehr viel Herzblut gesteckt hat. "Das abschließende Mastering des Albums erfolgte in den Abbey-Road-Studios in London", erzählt Tommy Haug. Also dort, wo auch die Beatles-Alben entstanden sind. Sein Bühnenprogramm für den Samstagabend stuft er "von ruhig bis rockig" ein, "eine Mischung aus Pop und Rock". Auf der Bühne hat er sein eigenes Credo. "Warum macht man Musik? Um die Leute für die Zeit des Auftritts wegzubringen vom Stress."

Tommy Haug wagte vor anderthalb Jahren den Schritt zum Berufsmusiker. | Bild: Mardiros Tavit

Verlosung Die Isartaler Hexen sind der Hauptact beim 38. Schlossseefest. Ihr Auftritt steigt am Samstag, 28. Juli, ab 21 Uhr auf der Hauptbühne.

