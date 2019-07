von Mardiros Tavit

Das Schlossseefest geht am Wochenende in die 39. Runde, genauer von Freitag, 26. Juli, bis Montag, 29. Juli. Die Veranstalter setzen auf einen Mix, in dem für jeden etwas dabei sein soll. Höhepunkt wird das samstägliche Klangfeuerwerk sein. Mit Ois Easy und Elvis-Imitator Eric Prinziger bringen die Veranstalter erstklassige Unterhaltung auf die Bühne. Den Auftritt auf der Newcomer-Bühne hat Major Nyne gewonnen. Und auch Lokalmatador Phil Siedenburg steht wieder auf der Bühne.

Phil Siedenburg in Aktion. | Bild: Reiner Jäckle

„Das Mega-Gartenfest der Salemer Musikvereine“ heißt es in der Eigenwerbung. An keinem anderen Festtag wie dem Freitag zeigt sich das Fest von dieser Seite. Der Freitagabend hat sich in seinen fast 40 Jahren zum Heimatabend der elf Teilorte der Gemeinde Salem entwickelt. Drei Kanonenböllern der Mimmenhauser Garnisonskanoniere um Punkt 18 Uhr eröffnen das voll gepackte Festprogramm. Die sechs Musikkapellen der fünf gastgebenden Musikvereine ziehen nacheinander auf die Festwiese ein. Es folgt der traditionelle Fassbieranstich durch weltliche und geistliche Vertreter der Gemeinde. Bürgermeister Manfred Härle und Dekan Peter Nicola schwingen dabei die Holzschlegel an den Freibierfässern.

Das Mega-Gartenfest der Salemer Musikvereine mit viel Musik, Kulinarischem, Bühnenprogramm, Vergnügungspark und großem Klangfeuerwerk startet am Freitagabend um 18 Uhr: Kanonenschläge eröffnen das Fest. | Bild: Kleinstück, Holger

Höhepunkt der Eröffnungszeremonie ist der Gesamtchor der Musikkapellen mit 300 Musikern, die die „Salemonia“ spielen. Der Konzertmarsch wurde exklusiv für das Schlossseefest vom Blasmusik-Komponisten Kurt Gäble verfasst. Damit sind das Musik- und das Bühnenprogramm eröffnet. Das Bühnenprogramm gestalten die Showtänzerinnen der Garde Weildorf und des RespecTUS Beuren. Ab 21 Uhr beweist Eric Prinzinger mit seiner Band nicht nur, dass seine Initialen auf Elvis „The King“ Presley hinweisen. Nicht verwunderlich, dass sein Bühnenprogramm „Elvis lebt!“ heißt.

Der Schlosssee in Salem ist eine wunderschöne Kulisse für ein Gartenfest mit ganz viel Musik. | Bild: SK-Archiv

Der Festabend am Samstag beginnt um 18 Uhr. Die Musikkapelle Neudingen und die Showtanzgruppe Dynamix gestalten das Vorprogramm, bevor die bayerische Partyband Ois Easy auf die Bühne übernimmt. Die sechs sympathische Vollblutmusiker kommen aus dem Dachauer Landkreis und feiern heuer mit ihren Fans 20 Jahre Bühnenpräsenz. Für 22.45 Uhr steht der Höhepunkt des Festes mit dem Klangfeuerwerk „The Dark World?“ an.

Ein sonntäglicher Frühschoppen mit den Original Stehgreiflern und der Kinderflohmarkt für der Sporthalle des Bildungszentrums Salem runden das Fest ab. Für den Samstagabend lassen die Veranstalter Sonderbusse fahren. Sie verkehren ab Markdorf (Linie1), Meersburg mit Halt an der Fähre und Uhldingen (Linie2), Überlingen mit Deisendorf (Linie3), Heiligenberg mit Beuren (Linie4) und dem Deggenhausertal (Linie5) im Stundentakt ab 18 Uhr und zurück bis zwei Uhr.