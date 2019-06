Noch zwei Tage, dann stehen im Salemer Schlosspark die Fantastischen Vier auf der Bühne. Michaela Schneider, Geschäftsführerin bei Allgäu Concerts, zählt auf, was bis dahin noch alles zu tun ist: „Zäune aufbauen, Einbau von Licht und Ton in die Bühne, Parkplätze abflattern, Beleuchtung Parkplatz aufbauen, Aufbau Einlässe, Soundcheck“ und vieles mehr.

Die Bühne ist 20 mal zwölf Meter groß und hält zwölf Tonnen Dachbelastung aus. Auch eine 100 Quadratmeter LED-Wand gehört dazu. Schneider berichtet, dass alleine an der Bühne zehn Kilometer Kabel verlegt werden. Die Anlieferung der Bühne stellt ihr zufolge kein Problem dar. „Salem hat eine gute Straßenanbindung“, so Schneider.

Bühne wird wieder abgebaut

Kloster und Schloss sind denkmalgeschützt. Deshalb dürfen bestimmte Gebäude aus Denkmalschutzgründen nicht benutzt werden. Schneider: „Aber das betrifft das Besuchergelände nicht. So spontan fällt mir nur ein, dass wir die Blumenbeete absperren müssen. Aber das ist kein Problem.“ Das nächste Salem Open Air findet am 18. Juli statt. Die Bühne oder Bestandteile davon werden aber nicht stehengelassen. „Nein, die Bühne wird komplett abgebaut und im Juli nochmals aufgebaut“, sagt die Geschäftsführerin.

Das Konzert der Fantastischen Vier ist mit 5000 Besuchern ausverkauft. Diese werden am Sonntag ab 18 Uhr über zwei Eingänge auf das Gelände gelassen: am Informations-Pavillon und am Stockacher Tor. „Mit dem zweiten Eingang wollen wir erreichen, dass die Besucher diesen auch als Ausgang benutzen. Dann entleert sich das Gelände noch schneller“, erklärt Michaela Schneider. Und weiter: „Wenn sich das bewährt, werden wir das eventuell bei den anderen Open Airs zum Teil auch machen.“

Erstmals Front-Of-Stage-Bereich

Das Wetter in den vergangenen Tagen war wechselhaft. Falls es regnen sollte, werden Fanta 4 aber trotzdem auftreten. „Das Konzert fällt nur aus, wenn Gefahr für ‚Leib und Leben‘ besteht. Ansonsten findet es statt -auch bei schlechtem Wetter“, so Schneider. Es gebe kein schlechtes Wetter – nur schlechte Kleidung. Deshalb gibt es vor Ort auch Regenponchos zu kaufen. Neu ist in diesem Jahr der Front-Of-Stage-Bereich. Diesen wird nach Angaben der Geschäftsführerin bei den Fantastischen Vier, Rea Garvey und Thirty Seconds To Mars eingerichtet. Dabei werden Stehplätze direkt vor der Bühne geboten – ganz nah bei den Stars.

Für die Salem Open Airs mit Toto (18. Juli), Rea Garvey (10. August) und Thirty Seconds To Mars (16. August) gibt es noch Karten: in den Geschäftsstellen des Medienpartners SÜDKURIER, unter der Ticket-Hotline 08 00/9 99 17 77 und http://ticket.suedkurier.de.

Michi Beck, Thomas D., Smudo und And.Ypsilon (von links) sind die Fantastischen Vier, kurz Fanta 4. Die Stuttgarter spielen das erste Salem Open Air der Saison. | Bild: Robert Grischek