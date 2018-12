Salem vor 1 Stunde

Anhaltend hohe Nachfrage nach Plätzen im Alten- und Pflegeheim Wespach

Die 80 Plätze im Alten- und Pflegeheim Wespach in Salem sind voll belegt. Daran werde sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern, sagt Heimleiter Olaf Stelzl. Der Stiftungsrat strebt weiter an, die Einrichtung kostendeckend betreiben zu können. Daher wurden die Pflegesätze zum 1. Dezember 2018 angehoben.