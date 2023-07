Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen schweren Unfall gewesen sein, der sich am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 195 zwischen Owingen und Herdwangen-Schönach ereignet hat. Eine 35-jährige VW-Fahrerin war von Owingen kommend unterwegs und geriet auf Höhe Hedertsweiler auf die Gegenfahrspur.

Eine entgegenkommende 42-jährige Audi-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, woraufhin es zur Kollision kam. Eine 33-jährige Autofahrerin, die hinter dem Audi fuhr, konnte nach rechts ausweichen. Sie kam mit ihrem Ford nach etwa 20 Metern in der angrenzenden Wiese zum Stehen.

Uhldingen-Mühlhofen Unfall auf B31: 85-jähriger Mercedesfahrer nimmt Lastwagen an der Birnau die Vorfahrt Das könnte Sie auch interessieren

Unfallverursacherin schwer verletzt

Beim Zusammenstoß wurde die 35-jährige Unfallverursacherin schwer verletzt, sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die verletzte 42-jährige Audi-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Uhldingen-Mühlhofen Zwischen Adrenalin und Hilflosigkeit: So erlebten zwei Ersthelfer den schweren Unfall auf der B31 Das könnte Sie auch interessieren

Polizei schätzt Schaden auf 50.000 Euro

Während der Schaden am Ford eher gering ausfällt, wird dieser am VW auf rund 35.000 Euro und am Audi auf etwa 15.000 Euro beziffert. Sowohl der VW als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden.