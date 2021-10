Als „etwas Unerfreuliches“ bezeichnete Owingens Bürgermeister Henrik Wengert, dass die Zahl in der Gemeinde am Dienstag auf 505 geklettert war. Zurückzuführen war dies auf 23 neu gemeldete Corona-Infektionen, die offensichtlich in Familien des Kernorts aufgetreten waren.

„Die Pandemie ist also noch nicht vorbei“, kommentierte Wengert die neuesten Daten: „Man muss weiterhin aufpassen.“ Auch bei den Sitzungen im Kultur|O sind die Besucher verpflichtet, ständig eine Maske zu tragen, während es den Mitgliedern des Gremiums erlassen wird. Über die aktuellen Änderungen der Corona-Verordnung können sich die Bürger über die Owingen-App der Kommune informieren.