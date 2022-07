Ein Bewohner hat in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz vor 4 Uhr in der Straße Hohreutehof in Owingen einen Einbrecher ertappt, wie die Polizei mitteilt. Der Mann wurde durch Geräusche auf der Terrasse aus dem Schlaf gerissen und ging davon aus, dass der Wind dafür verantwortlich war. Als er nachschaute, sah er einen bislang unbekannten Mann, der gerade im Begriff war, sich an einem gekippten Fenster zu schaffen zu machen. Der Täter flüchtete in der Folge mit einem Auto.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter der Telefonnummer 0 75 51/80 40 um Hinweise. Der Täter wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze bekleidet. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Einbrecher einen Komplizen hatte, der während der Tat im Fahrzeug wartete. Das Auto soll ein schräg abfallendes Heck und einen auffällig lauten Motor gehabt haben.