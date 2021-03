Kämmerer Hansjörg Langegger stellte das veranschlagte Gesamtergebnis vor. Gerechnet wird für 2021 mit Erträgen in Höhe von 11 668 830 Euro und mit Aufwendungen von 12 426 310 Euro, so dass die Gemeinde von einem Minus in Höhe von 757 480 Euro ausgeht. Verschlechtert habe sich die Finanzsituation aufgrund der Corona-Pandemie. „Planansätze, bei denen große Einsparungen erzielt werden könnten, sind leider nicht ersichtlich“, sagte Langegger.

Steuererhöhungen angedacht

Um das prognostizierte Minus in den Jahren ab 2022 zu verringern, denkt die Gemeinde über Steuererhöhungen nach. So könnte sich die Hundesteuer von derzeit jährlich 96 auf 108 Euro erhöhen. Die Hebesätze der beiden Grundsteuern können von aktuell 330 auf 360 vom Hundert steigen, der Hebesatz der Gewerbesteuer von 350 auf 370 vom Hundert. „Wir wollen aber zunächst das Rechnungsergebnis 2020 abwarten, bevor wir über Steuererhöhungen sprechen. Es könnte deutlich über einer Million liegen“, erklärte Bürgermeister Ralf Meßmer angesichts von Kurzarbeit und schlechter Wirtschaftslage. „Einen Beschluss werden wir deshalb erst im Herbst fassen.“ Die aktuellen Zahlen seien jedoch Mahnzahlen. Langegger geht davon aus, dass die Gemeinde in diesem Jahr 2,65 Millionen Euro Kredit aufnehmen muss und im folgenden Jahr 1,65 Millionen.

Diskussion über elf Anträge

Elf Anträge der CDU und der Freien Wähler sind bei der Verwaltung eingegangen. Mit wenigen Ausnahmen geht es dabei um Einsparungen sowohl in diesem als auch in den kommenden Jahren. Zu Diskussionen führten vor allem der für 2022 geplante Umbau des Feuerwehrhauses, der Ankauf von zwei Wohnungen durch die Gemeinde und die Einrichtung einer Ladestation für Elektroautos.

Wohnungskauf Statt zwei Wohnungen für rund 500 000 Euro wird die Gemeinde in diesem Jahr nur eine Wohnung zum Preis von rund 220 000 Euro kaufen. Dafür stimmten acht der 13 anwesenden Gemeinderäte. Die CDU-Fraktion hatte beantragt, überhaupt keine Wohnung zu kaufen. „Aktuell gibt es keinen Bedarf und der Kauf von Wohnungen ist keine Pflichtaufgabe“, argumentierte Maximilian Eppler (CDU). Die Freien Wähler sind der Ansicht, dass man durch Wohnungskauf bei der aktuellen Lage auf dem Immobilienmarkt nichts falsch machen könne. „Die Asyllage wird wieder auf uns zukommen“, schloss sich Günther Schnappauf (SPD) dieser Haltung an. Elektroladeinfrastruktur Statt den Bau einer Elektroladeinfrastruktur, wie von der CDU beantragt, komplett zu streichen, wurde sie mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung auf 2023 verschoben. „Wir sehen es nicht als vorrangige Aufgabe einer Kommune, Schnellladestationen im Gemeindegebiet zu errichten“, argumentierte die CDU-Fraktion. Jürgen Mehr (CDU) sagte, dass er die Technik für noch nicht ausgereift halte. Für Bürgermeister Meßmer ist die Ladesäule aber auch eine Imagefrage. „Sie wäre ein wichtiges Zeichen. Wir können uns der neuen Technologie nicht verwehren.“ Erweiterung des Feuerwehrhauses Mit knapper Mehrheit sprachen sich die Räte auf Antrag der Freien Wähler dafür aus, die Erweiterung des Feuerwehrhauses von 2022 auf 2023 zu schieben. Erst in der Februarsitzung hatte der Gemeindrat einstimmig für die Beauftragung eines Architekturbüros mit der Planung votiert. „Bei der Feuerwehr stößt dieser Antrag auf Verwunderung“, sagte Kommandant Alexander Amann (CDU). Gebe es doch weder geschlechtergetrennte Umkleidebereiche, noch einen zweiten baulichen Rettungsweg, noch eine Trennung von Einsatz- und Privatkleidung. „Wir wollen keinen Luxus, das ist einfach ein Bedarf.“ Harte Worte fand Maximilian Eppler: „Wir müssen endlich zu Potte kommen, es handelt sich um eine Pflichtaufgabe.“ Ralf Meßmer warb für die Verschiebung und will so planen, dass im Frühjahr 2023 mit dem Umbau begonnen werden kann. Johannes Keller (FW) argumentierte, dass es lediglich darum gehe, etwas Zeit zu gewinnen. Einsparpotenzial für 2021: 75 000 Euro Kauf von zwei Rollwagen Einig waren sich die Räte, den Kauf von zwei Rollwagen auf Antrag der Freien Wähler für die Feuerwehr auf 2023 nach der Fertigstellung des Feuerwehrhauses zu verschieben. So können 2021 20 000 Euro eingespart werden. Gehweg und Straßenbeleuchtung Auf Anregung der Gemeinde wird der Bau des Gehwegs und die Straßenbeleuchtung in der Probsteistraße ins Jahr 2024 verschoben. Für die aktuelle Einsparung von 50 000 Euro gab es ein einstimmiges Votum. Ursprünglich beantragte die CDU-Fraktion, komplett auf die Baumaßnahmen zu verzichten. Bäume 30 000 Euro sind für zwei weitere schattenspendende Bäumen auf dem Platz vor dem Haus am Teuringer kalkuliert. Die Fraktion der Freien Wähler stellte den Antrag, die Pflanzung auf 2023 zu verschieben. Einstimmig folgten die Räte dem Vorschlag der Verwaltung, das Geld für die Beschattung des Platzes bereits 2022 in die Hand zu nehmen. Tourismuskonzeption Die CDU-Fraktion beantragte, die Erstellung einer Tourismuskonzeption für die Gemeinde in Höhe von 30 000 Euro auf das Jahr 2022 zu verschieben. Dem folgte das Gremium einstimmig. Sanierung der St.-Johann-Straße Vorziehen möchte die CDU-Fraktion die Sanierung der St.-Johann-Straße als Verbindungsstraße zwischen Unterteuringen und Friedrichshafen-Raderach von 2024 auf das Jahr 2023. Dem mit 350 000 Euro verbundenen Antrag folgten die Räte einstimmig. Straßenbeleuchtung Der Bau der durchgängigen Straßenbeleuchtung zwischen Oberteuringen und Hefigkofen wird auf Antrag der CDU-Fraktion einstimmig von 2024 auf 2022 vorgezogen. Dafür schlagen 130 000 Euro zu Buche. „Wir schieben das seit 15 Jahren“, unterstrich Sabine Müller (CDU). WLAN Für WLAN im öffentlichen Raum werden auf Antrag der CDU-Fraktion 12 000 Euro im Jahr 2022 eingeplant. Auch hier konnten alle Räte einstimmig mitgehen. Trimm-dich-Pfad Für einen Trimm-dich-Pfad werden auf Antrag der CDU-Fraktion einstimmig 10 000 Euro im Jahr 2023 veranschlagt. Müller sprach von einer tollen Sache für den Tourismus.

