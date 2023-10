Bodensee vor 3 Stunden Vermeintlicher Badeunfall an der Meersburger Liegewiese entpuppt sich als Fehlalarm Herrenlose Kleidung und Handtücher: Helfer der Polizei, DLRG und Feuerwehr haben am Dienstagabend eine Stunde lang an Land und auf dem Wasser nach dem Besitzer der Habseligkeiten gesucht.

Eine große Suchaktion fand am Dienstagabend an der Liegewiese in Meersburg statt. Passanten hatten herrenlose Kleidung, Handtücher und ein Fahrrad beobachtet und vermuteten einen Badeunfall. Dieses Bild von der Liegewiese ist nicht aktuell, es entstand im Sommer 2021. | Bild: Mona Lippisch | SK-Archiv