Zu einem schweren Unfall ist es am Montag gegen 15.30 Uhr auf der B33 in Ittendorf gekommen. Ein Autofahrer war in Richtung Stetten unterwegs, als er kurz vor der Ortsausfahrt in Ittendorf auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er mit einem Lastwagen zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt. Das gibt die Polizei vor Ort bekannt. Alter und Identität des verletzten Autofahrers seien derzeit noch unklar. Der Fahrer des Lastwagens blieb beim Unfall unverletzt, er erlitt einen Schock. Beim Unfall entstand ein Schaden von schätzungsweise 25 000 Euro.

Beim Unfall wurde auch die Front des Lastwagens demoliert. Ausgelaufene Betriebsstoffe hat die Feuerwehr mit Sand gebunden. | Bild: Mona Lippisch

Wie es zum Unfall kam, ist momentan noch unklar, heißt es seitens der Polizei, die deswegen nun ermittelt. Neben Einsatzkräften der Johanniter und des DRK sind an der Unfallstelle auch etwa 20 Helfer der Feuerwehren Markdorf und Ittendorf im Einsatz. „Der Fahrer des Autos war eingeklemmt, wir mussten ihn mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreien“, erklärt Martin Scheerer, Pressesprecher der Markdorfer Wehr.

„Der Fahrer des Autos war eingeklemmt, wir mussten ihn mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreien“, sagt Martin Scheerer. | Bild: Mona Lippisch

Weiter sei es Aufgabe der Feuerwehr, die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu binden. „Motoröl, Kühlerflüssigkeit, Benzin und alles, was da sonst so herausläuft“, zählt Scheerer auf. Außerdem ist die Feuerwehr für die Ausleuchtung der Unfallstelle zuständig.

Aktuell dauert die Arbeit der Helfer an der Unfallstelle noch an. Wie lange die Bergung des Autos und des Lastwagens dauert ist unklar. Die Straße bleibt bis auf weiteres zwischen Stetten und Ittendorf für den Verkehr gesperrt.