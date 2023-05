Viele Fahrgäste hatten das Bistro auf den Autofähren zwischen Meersburg und Konstanz schmerzlich vermisst. Gehört der Kaffee am Morgen, die Brezel am Nachmittag, der kurze Schnack mit Menschen an der Theke doch für viele einfach dazu. Diese Durststrecke geht nun aber dem Ende entgegen. Die Konstanzer Midce GmbH hat die Pacht des Bistrobetriebs auf den Fähren übernommen. Seit Mitte Mai wird auf den Fähren Tabor und Lodi wieder bewirtet, seit Mittwoch, 24. Mai auf der Fähre Konstanz, und Anfang Juni soll nun die Fähre Meersburg folgen.

Die neuen Pächter, von links: Martin Mure, Saliba Günes, Marco D‘Arca. | Bild: Midce GmbH

Damit endet eine für die Fahrgäste ärgerliche Übergangszeit, nachdem der Pachtvertrag zwischen dem bisherigen Betreiber und den Stadtwerken Konstanz vorzeitig gekündigt worden war. Der bisherige Betreiber hatte über Fachkräftemangel geklagt, der es verhindert habe, die vorgegebenen Ziele zu erreichen. Nun, mit dem neuen Betreiber, gebe es „lange und regelmäßige Öffnungszeiten“, versprechen die Stadtwerke Konstanz als Eigentümer der Fährschiffe.

Bodensee „Furchtbar, dass das so tot aussieht“: Pendlern fehlt das Bistro auf der Fähre Konstanz-Meersburg Das könnte Sie auch interessieren

Die Midce GmbH wurde von den zwei Jungunternehmern Martin Mure und Marco D‘Arca aus Konstanz gegründet. Ihr Betrieb auf der Fähre firmiert unter dem Namen „Backbord Fähre Café“. D‘Arca sagt dem SÜDKURIER, dass sie mit bis zu 18 Beschäftigten den Bistrobetrieb bewältigen wollten, je nach Saison und Fahrgastzahlen seien ein bis zwei Personen in jedem Bistro tätig.

Zu den Personen Martin Mure und Marco D‘Arca verfügen eigenen Angaben nach über Erfahrung in der Eventbranche, der Gastronomie und im Tourismus. Sie betreiben diverse Gastronomien sowie die zwei Veranstaltungsfirmen Südnacht und Darc-events. Betriebsleiter Günes sei ehemaliger Regionalleiter der Gastro-Kette Hans im Glück.

Bistrobetrieb werktags zwischen 5.30 Uhr und 21 Uhr

Laut Betriebsleiter Sali Günes geht sein Team an Werktagen ab 5.30 Uhr an Bord (erste Fahrt ab Konstanz) und bewirtet bis um 21 Uhr. Das entspricht der Forderung der Stadtwerke Konstanz in den Ausschreibungen zum neuen Pachtvertrag. Nach Angaben von Pächter und Stadtwerken ist zudem am Samstag von 6 bis 21 Uhr und am Sonntag von 8.30 Uhr bis 21 Uhr Betrieb.

“Die Fähre soll weg vom reinen Transportmittel“, sagt Martin Mure, neuer Pächter, Mitbegründer der Midce GmbH. | Bild: Hilser, Stefan I SK-Archiv

Wie Sali Günes sagt, sind künftig auch Events geplant, die über den reinen Bistrobetrieb hinausgehen, wie etwa Public-Viewing-Veranstaltungen zur Fußball-EM 2024. Das Konzept müsse im Detail aber erst noch erarbeitet werden, „step by step“, wie er betont, Schritt für Schritt.

Ein Ticket und mehrere Überfahrten?

Das erweiterte Bewirtungskonzept würde es erforderlich machen, dass die Fahrgäste bei Events länger als die üblichen 15 Minuten an Bord bleiben. Bislang ist es so, dass die Fahrgäste für jede Überfahrt bezahlen müssen. „Im Zuge von speziellen Angeboten, wie Veranstaltungen auf dem Schiff, werden die Bedingungen entsprechend angepasst“, teilt Josef Siebler, Pressesprecher der Stadtwerke Konstanz mit. Sie seien grundsätzlich offen für eine Ausweitung der Angebotspalette, „das ist auch in unserem Interesse“.