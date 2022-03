Meersburg vor 7 Stunden Flucht vor der Polizei endet für einen 18-jährigen Autofahrer in einer Hecke Weil er einer Polizeikontrolle entgegen wollte, gab ein 18-jähriger Autofahrer Dienstag Gas. Nachdem er auch eine rote Ampel ignoriert hatte, kam er jedoch nicht mehr viel weiter: Sein Auto landete in einer Hecke.

Ein Polizist hält eine Kelle in der Hand. In Meersburg ignorierte am Dienstagabend ein 18-jähriger Autofahrer die Aufforderung der Polizei zum Anhalten und gab stattdessen Gas. | Bild: Uwe Anspach/dpa