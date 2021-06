Der Blick ins Frei- und Strandbad in Meersburg offenbart gemähten Rasen und gefüllte Schwimmbecken. Doch die Drehtüren sind noch verschlossen. Ein baldiges Ende der Schließung ist allerdings in Sicht.

Laut Mitteilung öffnen sich die Türen am Samstag, 12. Juni. Im Juni ist demnach täglich von 12 bis 18 Uhr sowie im Juli und August täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Im Vergleich zu vergangenem Jahr sind auch wieder die Schwimmbecken zugänglich.

Die Saunawelt in der Meersburg Therme öffnet wahrscheinlich eine Woche später, am 19. Juni, wieder. Dann täglich von 10 bis 22 Uhr. Grundlage dafür ist Öffnungsschritt 2 der Corona-Verordnung. Darin heißt es: „Saunen und ähnliche Einrichtungen dürfen für Gruppen von bis zu zehn Personen wieder öffnen.“

Wie die Buchung der einzelnen Bereiche funktionieren wird, gibt die Meersburg Therme noch unter www.meersburg-therme.de bekannt. Aktuell ist zu Lesen, dass für jeden Besuch eines der drei G gelte – geimpft, genesen, getestet. Das Land hat allerdings eine neue Inzidenzstufe eingeführt. Diese ist vor allem für den Freibadbesuch interessant.

Pflicht zum Corona-Test könnte entfallen

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis fünf Tage in Folge unter 35 können Freibäder ohne Nachweispflicht besucht werden – also auch ohne vorherigen Corona-Test. Bereits ab Montag, 7. Juni, könnte diese Regel im Bodenseekreis und somit auch in Meersburg greifen. Der Landkreis gibt stets bekannt, welche Öffnungsstufe gerade gilt.

Bestehen bleiben dagegen die Anforderungen an die Bäder hinsichtlich Abstands- und Hygienemaßnahmen. Besucher sollten sich vor einem Besuch des Frei- und Strandbads sowie der Saunawelt daher unbedingt über etwaige Anmelde- beziehungsweise Buchungsmodalitäten informieren.

Volle Konzentration auf Frei- und Strandbad

Die Öffnungsstufen erlauben es im Bodenseekreis derzeit auch, die Innenbereiche von Schwimm-, Thermal- und Spaßbädern wieder zu öffnen. Das Thermalbad der Therme Meersburg bleibt aber weiterhin geschlossen.

Spätestens Mitte September sei die Öffnung geplant. „Da unser Stammpersonal derzeit für die Inbetriebnahme aller Bereiche aufgrund der erhöhten Auflagen nicht ausreicht, haben wir beschlossen, den Fokus in den Sommermonaten auf das Frei- und Strandbad zu legen“, so die Mitteilung.