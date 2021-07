Gelbe Bänder an Obstbäumen bedeuten: Pflücken der Früchte erlaubt. Beim gelben Band handelt es sich um eine prämierte Aktion aus dem Landkreis Esslingen für Streuobstwiesen. Wilfried Rupp aus Baitenhausen möchte diese auch im Bodenseekreis einführen. Früher saß er im Ortschaftsrat, heute kümmert er sich ausschließlich um seine Streuobstwiese und Umweltschutzprojekte.

Die gelben Bänder sind biologisch abbaubar und stammen aus der Forstwirtschaft. Wer etwas davon hat? Vor allem die Verbraucher. „Die Leute können feststellen, dass so ein Apfel schmeckt, auch wenn er nicht wie gemalt aussieht“, sagt Wilfried Rupp. Der Verschwendung von Lebensmitteln werde konkret entgegengewirkt. Die Landwirte beziehungsweise Besitzer haben indes „die Gewissheit, dass ihre Früchte am Baum nicht vergammeln“.

Das gelbe Band Jahr für Jahr verrotten auf Streuobstwiesen viele Kilogramm Obst. Der Landkreis Esslingen führte daher die Aktion „Gelbes Band“ ein. Bäume, die ein gelbes Band am Stamm tragen, können kostenlos und ohne Absprache mit dem Eigentümer für den Eigenbedarf abgeerntet werden. Das Projekt erhielt 2020 den Bundespreis „Zu gut für die Tonne“. In der Begründung der Jury hieß es: „Heimisches Obst und Gemüse ist viel zu schade, um ungenutzt zu verrotten. Der Landkreis Esslingen hat das erkannt und etabliert mit seinem Projekt ‚Gelbes Band‘ eine einfache und effektive Lösung, um dem entgegenzuwirken.“ Erstmals eingesetzt wurde das gelbe Band nach Angaben des Kreises 2018, in der Zukunft soll es weiter verstetigt werden. Die Stadt Oldenburg in Niedersachsen stieg 2020 ein. Bei aller Zustimmung ist die Aktion aber auch nicht ohne Bedenken. Politiker und Landwirte vor Ort äußern Ängste, dass von den Verbrauchern womöglich nicht nur die Bäume auf den Streuobstwiesen abgeerntet würden, sondern auch Bäume auf Plantagen, deren Früchte für den Verkauf gedacht sind. Dies ist vereinzelt in Presseberichten zu dem Thema zu lesen.

Laut Rupp werden nicht wenige Streuobstwiesen und allein stehende Obstbäume vernachlässigt. Wenn die Streuobstwiesen zum Beispiel in den Händen von älteren Menschen seien, die die Bäume nicht mehr selbst richtig pflegen könnten, sagt Rupp. Vorstellen kann er sich hier weiterführende Konzepte: vom gelben Band bis hin zur Baumpatenschaft. Auch große Kommunen können ihre Obstbäume aufgrund des Aufwands nicht immer selbst abernten.

Mit dem BUND in Salem und Überlingen ist Rupp eigenen Angaben nach bereits in Kontakt. Offiziell anschreiben will er ebenfalls die Städte und Gemeinden sowie das Landratsamt. Durch die Aktion erhofft sich der Meersburger – neben dem Bewusstsein für Lebensmittel – Schutz für die Streuobstwiesen und die solitär stehenden Obstbäume in der Landschaft. „Für uns als Gesellschaft ist die Artenvielfalt, die sich auf so einer Wiese aufhält, entscheidend. Eine Streuobstwiese ist nicht alleine der Baum. Auch der Rasen und der Boden darunter – da ist überall Leben. Es muss bewusst werden, was wir da noch haben“, sagt Rupp. Er betont, dass selbst einzelne Birnbäume Trittsteine im Biotopverbund seien.

Noch hat er keinen Vertrieb für die gelben Bänder. Man könne sich diese aber selbst im Forstbedarf besorgen. Ebenso will er selbst in Vorleistung gehen. Im besten Fall soll es einmal Ausgabestellen für die Bänder geben. „Das Umsetzen kann man nicht erzwingen“, sagt Wilfried Rupp. Versuchen möchte er es aber, die Menschen für das gelbe Band zu begeistern, zunächst in Zusammenarbeit mit einzelnen Kommunen, dann am liebsten kreisweit.