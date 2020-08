Vor 25 Jahren hat das damalige Pächterehepaar der Haltnau, Hannelore und Werner Endres, 30-Jähriges in dem Betrieb direkt am Bodenseeufer gefeiert. Am 12. August 1995 schrieb der SÜDKURIER dazu: „Wenn man Freunde hat, (...) kann man die Tatsache, 30 Jahre ein bekanntes Haus zu führen, nicht im engsten Familienkreis feiern. Dass die Haltnau-Familie (...) dann aber auf mehr als 1500 Personen anwuchs, hatten die Gastgeber dann aber doch nicht gedacht.“

Endres 50 Jahre lang Wirt

Bei bestem Wetter, viel Musik und guter Laune wurde damals gefeiert. Unter den Gästen waren Bürgermeister Rudolf Landwehr, Landrat Siegfried Tann und MdB Andreas Schockenhoff. Werner Endres nutzte die Gelegenheit, um acht Mitarbeiter des Rebguts zu ehren, zum Teil für mehr als 20 Jahre treuen Dienst. Endres war aber nicht nur 50 Jahre lang Wirt, sondern saß auch 44 Jahre lang ununterbrochen für die CDU im Meersburger Gemeinderat. Mit 82 Jahren hatte er noch einmal kandidiert. Außerdem war er – neben weiteren Aktivitäten – lange Kreisrat.

Meersburg Polit-Schwergewicht Werner Endres tritt ab Das könnte Sie auch interessieren

2015 gab das Ehepaar die Pacht der Haltnau ab. Die Nachfolger wurden Hubert Böttcher und Stephan Düringer, die seit 2003 bereits die Spitalkellerei Konstanz betreiben. Nach dem Pächterwechsel wurde das Rebgut über anderthalb Jahre saniert und erweitert. Die Spitalstiftung Konstanz investierte mehr als 2,8 Millionen Euro in ihren Besitz.

Offizielle Wiedereröffnung wurde im Sommer 2019 gefeiert. Seit 1272 gehören die Haltnau und ihre Weinberge der 1225 gegründeten Spitalstiftung Konstanz. Als Schenker gelten die Konstanzer Ulrich und Adelheid Sommeri. 1965 wurde die Gastwirtschaft eröffnet.