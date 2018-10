Donnerstagabend, 22 Uhr. Der letzte Bade- und Saunagast hat gerade die Meersburg-Therme verlassen, da gehen die Hintertüren auf. Die Techniker stehen bereits seit zehn Minuten vor der Türe und warten auf den Startschuss. Dann geht es los. Die Rollkoffer werden vom Lastwagen abgeladen und in den Thermalbereich geschoben. Fünf Mitarbeiter packen an und verwandeln die Meersburg-Therme in wenigen Stunden in einen Konzertsaal.

Spezielle Ausrüstung ist gefragt

„Wir bauen in der Nacht auf, damit wir im Dunkeln bereits einleuchten können“, erklärt Stefan Burgenmeister von B-Light Veranstaltungen, der den Aufbau in Kooperation mit der Therme koordiniert. „Für die Bühnen-Elemente, die nur wenige Zentimeter über der Wasseroberfläche stehen, haben wir extra Edelstahl-Beine gekauft.“ Das sei deshalb notwendig, weil die sonst üblichen Aluminium-Beine nicht länger im Wasser stehen sollten.

Video: Jäckle, Reiner

Arbeiten auch unter Wasser

Das Team arbeitet koordiniert. Einer der Männer kümmert sich um den Aufbau der Lichter, zwei ziehen sich ihre Badehose an und arbeiten im Wasser, zwei weitere Techniker schrauben die Bühnenelemente zusammen. Das Grundgerüst ist in gut zwei Stunden fertig. Dann allerdings beginnt für die Männer die Feinarbeit. Sämtliche Lampen müssen verkabelt, angeschlossen und zusammengeschaltet werden. Dazu ist aufwendiges Programmieren notwendig.

Video: Jäckle, Reiner

Bis tief in die Nacht arbeitet das Team im Thermalbereich. Am Morgen steht die Bühne mit Boxen bestückt im Becken. Am Tag der Meersburger Musiknacht bleibt das Bad geschlossen. Außerdem nutzen die Mitarbeiter der Therme den Schließtag und erledigen in der Sauna und in der Technik Ausbesserungs- und Reinigungsarbeiten. Die Techniker sind auch am Vormittag schon wieder im Einsatz. Wenige Stunden später beginnt schließlich der lang vorbereitete Musikabend.

