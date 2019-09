Die 20-jährige Lea Saible aus Hagnau ist neue Bodenseeweinprinzessin. Die am Montagabend gekrönte Hoheit wird 2019/2020 alle drei Weinbauverbände am Bodensee vertreten: Baden, Württemberg und Bayern. Saible setzte sich gegen zwei Mitbewerberinnen durch und überzeugte eine achtköpfige Jury, bestehend aus Weinfachleuten und Kommunalpolitikern.

Freiwilliges Soziales Jahr beim Rettungsdienst

Lea Saible, die derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes in Überlingen absolviert, erhielt ihr Krönchen aus der Hand der badischen Weinkönigin Sina Erdrich und übernahm ihr Amt von ihrer Vorgängerin Pia Dreher. Saible wird ihren ersten großen Auftritt bei der Eröffnung des Bodenseeweinfestes in Meersburg am kommenden Freitag absolvieren.