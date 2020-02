Meersburg – Auf großes Interesse sind im vergangenen Jahr die Veranstaltungen des Vereins Forum für Wissenschaft und Kultur Meersburg (Fowik) gestoßen, der 2007 gegründet worden war. Bei der Hauptversammlung stellte sich auch der neue Arbeitskreis Verkehr Meersburg (AVM) vor.

Der Vorsitzende des Fowik, Karl Beuter, gab bei der Mitgliederversammlung im Konferenzraum des Wein- und Kulturzentrums einen Überblick über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Im Rahmen des Vortragsprogramms beschäftigte sich Junior-Professor Andreas Junghans von der Universität Konstanz mit dem Thema „Das Internet und die Demokratie – Potenzial oder Gefahr“. Erstmals in der Öffentlichkeit wurde der studentische Dokumentarfilm „Hegel in Tübingen“ präsentiert. Eine Podiumsdiskussion mit Professor Albrecht Koschorke, Professor Volker Schneider und den beteiligten Studierenden von der Universität Konstanz schloss sich an. Dirigent Nikolaus Henseler aus Meersburg referierte über „Musik als Klangrede – Joseph Haydns ‚Jahreszeiten‘“. Das Vortragsthema von Professorin Barbara Ercolano von der Ludwig-Maximilian-Universität München lautete „Aus Staub zu neuen Welten – Auf den Spuren von Exoplaneten und möglichem Leben im Universum“.

Die Exkursionen des Vereins hatten in Langenargen die Fischereiforschungsstelle und das Institut für Seenforschung zum Ziel. Zuletzt informierte man sich beim Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Möggingen.

Dem neuen Arbeitskreis Verkehr Meersburg (AVM) sitzt Anton Kresser vor. Weitere Mitglieder sind Axel Winter, Rudolf Landwehr und Karl Beuter. Der AVM will sich, in Abgrenzung zum Meersburger Initiativ-Kreis B 31-neu (MIK), vor allem um innerstädtische Verkehrsbelange kümmern. Auf der Agenda stehen die Analyse der Verkehrsdaten der Vorzugsvariante B 31-neu für Meersburg auf Basis der Präsentation des Regierungspräsidiums Tübingen im März, die Analyse von Personen- und Fahrradverkehrsströmen im Ort und Lösungen für eine Westanbindung im Rahmen des Bauabschnitts II. Der Arbeitskreis befürwortet außerdem, als Beitrag zur Stadtentwicklung Meersburg 2030 einen Schrägaufzug zwischen Töbele-Parkplatz und Parkplatz Therme.

Am 2. April spricht Mark Schumann von der Fischereiforschungsstelle Langenargen über den „ökologischen Fußabdruck“, am 20. April wird eine ganztägige Exkursion zur Bodensee-Wasserversorgung nach Sipplingen angeboten. Im Juli und September steht die Bildungspolitik im Terminkalender des Vereins. Im Oktober referiert Georg Ruetz aus Immenstaad über Technikpioniere am See. Für November ist ein Vortrag zu den Pfahlbauten in Unteruhldingen geplant.