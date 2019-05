von SK

Eine neuerliche Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter erreichte laut Polizeibericht Meersburg am Donnerstagmittag und Überlingen am Donnerstagabend. In mindestens 28 Telefonaten versuchten Betrüger Menschen in Angst zu versetzen. Es hieß, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und nun seien auch die zumeist betagten Angerufene bedroht. Man wolle die Polizei vorbeischicken, um die Wertgegenstände sicher in Verwahrung zu nehmen. In allen der Polizei bekannt gewordenen Fällen wurden die Betrugsversuche durchschaut. Dennoch nimmt die Polizei dies zum Anlass, auf diese weit verbreitete Betrugsmasche hinzuweisen. Weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de.